OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, verdiği cevaplarla herkesi şaşırtıyor. Bu videomuzda ChatGPT'ye kendi videosunu çektirdik.

GPT ve Dall-E 2 gibi yapay zeka projeleriyle tüm dünyada merak uyandıran OpenAI, insan konuşmalarını taklit etmek için tasarlanan yeni dil modelini yayınladı. ChatGPT isimli bu yapay zeka algoritması, verdiği cevaplarla herkesi şaşırtıyor. Bu videomuzda ChatGPT'ye kendi videosunu çektirdik.

ChatGPT'ye kendi videosunu çektirdik!

ChatGPT'ye ulaşmak için buraya tıklayın

Dall-E 2'ye ulaşmak için buraya tıklayın

Midjourney'e ulaşmak için buraya tıklayın

OpenAI ChatGPT modeli, bu yılın başında sunulan GPT-3.5 sistemine dayanıyor. Önceki sürümlere kıyasla daha sohbet odaklı olan bu yapay zeka, verdiği cevaplarla şaşırtıyor. Örneğin, kullanıcının sorduğu soruyu takip ederek bir soru hazırlıyor ve uygunsuz mesajlara yanıt vermiyor.

OpenAI, ChatGPT botunu ücretsiz şekilde erişime açmış durumda. OpenAI hesabı açarak botu test edebilir ve asistan gibi kullanabilirsiniz. Sosyal medyadaki çoğu kullanıcı botla olan hem komik hem de absürt sohbetlerini yayınlamaya başladı.

Yine de ChatGPT'nin, diğer dil öğrenimi modellerine benzer şekilde, temel bir soruna sahip olduğunu atlamamak lazım. Ne hakkında konuştuğunu bilmediği için yanlış veya tehlikeli bilgiler üretebilir. Örneğin bazı kullanıcılara zorbalıkla ilgili "olumlu" tavsiyeler verdi.