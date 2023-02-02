ChatGPT'ye büyük ilgi: Uygulama rekor kırdı!

Son ayların en çok kullanılan uygulaması olan ChatGPT, Ocak ayıyla birlikte yeni bir eporun sahibi oldu. İşte ayrıntılar...

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması Chatgpt, hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan uygulamaların başında geliyor. Yapay zeka dünyasının son örneği olan uygulama, adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Chatgpt, Ocak ayı ile birlikte tarihin en hızlı büyüyen uygulaması oldu

Yatırım bankası UBS yeni bir araştırmayla OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka uygulamasının gidişatını gözler önüne serdi. Rapora göre Chatgpt, Ocak ayında 13 milyon kişiye ulaştı. Kazanılan bu ivme, uygulamayı tarihin en hızlı büyüyen uygulaması konumuna ulaştırdı.

Chatgpt, Ocak ayı performansıyla 100 milyon takipçiyi geçti. Öyle ki dünyanın en popüler uygulamalarından birisi olan TikTok bile 9 ayda bu sayılara ulaşmıştı. OpenAI uygulaması, bu sayıya 2 buçuk ay gibi bir sürede ulaşmış oldu.

Chatgpt yasaklandı! İşte nedeni

Öte yandan uygulama, birçok kişi tarafından "devrim niteliğinde" olarak tabir edilirken bazılarına göre de oldukça tehlikeli. Öyle ki yasaklanma olayları bile şimdiden başladı. Uygulama, özellikle okullarda yasaklanmaya başladı.

ChatGBT nedir ve ne işe yarar?

Farklı soruları cevaplamadan, sevdiğiniz birine mektup yazmaya, ürün tavsiyesi almadan yakınınızdaki satıcıları öğrenmeye kadar sayısız işi ChatGPT tarafından halletmeniz mümkün. Bunun yanı sıra bu ürün geniş bir veri havuzuna sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Bunun için de kullanıcıların tercihlerine uygun olarak kişiselleştirilen sonuçlar yer alıyor. Bundan dolayı da ChatGPT, sizin için hikaye, şiir, müzik, kod vb. içerikler üreterek özgün oluyor.