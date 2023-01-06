ChatGPT yasaklandı! İşte nedeni

San Francisco merkezli OpenAI şirketi tarafından geliştirilen Chatgpt, çok çeşitli konularda kullanıcılarıyla sohbet edebilen bir yapay zeka. Son günlerde popülaritesini artırmasıyla beraber pek çok konuda tartışma yaratan robot, yeni bir yasaklamayla gündeme geldi. Öyle ki, ChatGPT bazı okullarda yasaklandı.

ChatGPT, New York okullarında yasaklandı!

New York Şehri Eğitim Departmanı, yapay zeka tabanlı robotun öğrencilerin eğitimine zarar vereceği endişesiyle ChatGPT'yi yasakladı. Artık New York'ta bulunan okulların bünyesindeki ağlarda ve cihazlarda robota erişilemeyecek. Departman sözcüsü Jenna Lyle'a göre içeriğin güvenliği ve doğruluğu kesin olmadığından böyle bir karar alındı.

Lyle, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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"Bu karar, öğrencilerin eğitiminin üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerden ve içeriğin güvenliği ve doğruluğuyla ilgili endişelerden kaynaklanıyor. Araç, sorulara hızlı ve kolay yanıt verebilirken, akademik ve yaşam boyu başarı için gerekli olan eleştirel düşünme ve problem çözebilme yeteneklerini geliştirmez."

Bu kararın başka şehirlerde de alınıp alınmayacağı henüz belli değil. Ancak pek çok eğitimciye göre bu yapay zeka, öğrencilerin düşünme ve problem çözme gibi yeteneklerini geliştirmelerini engelliyor. ChatGPT'nin en belirgin özellikleri herkesin erişim sağlayabilmesi ve soruları insan benzeri bir dilde yanıtlayabilmesi. Araç yalnızca internette bulunan verileri kullanarak çok çeşitli konularda tartışabiliyor.

Ancak ChatGPT, yeni nesil yapay zeka dil sistemlerinin hepsinde bulunan ortak hataları da barındırıyor. Yalnızca internet üzerinde bulunan verileri kullandığı için, yanıtlarında sıklıkla cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi yargıları içeriyor. Ayrıca pek çok konuda yanlış cevap verebiliyor. Bu sebeple pek çok eğitimci ChatGPT gibi yapay zekaların eğitimde kullanılmasından endişe duyuyor.

Bu görüş bir yana, bir başka kesimin düşüncesi ise gelecekte ChatGPT'nin de Wikipedia gibi geçmiş teknolojilere benzer bir şekilde eğitime adapte olabileceği. Yine de bu teknolojilerin ilerlemesi zaman alacak gibi gözüküyor. Bu nedenle yakın zamandaki yapay zeka destekli ödevlerin yasaklanması gibi önlemler muhtemel.

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