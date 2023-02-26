ChatGPT, siber suçluların kötü amaçlı kullanımıyla tehlike saçıyor!

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet robotu Chatgpt, birçok alanda insanlara yardımcı oluyor. Fakat ortaya çıkan haberlere göre Chatgpt, aynı zamanda siber suçlular tarafından da kullanılıyor. Bu durum ilerleyen zamanlarda OpenAI tarafından birtakım hukuksal sorunlara bile neden olabilir. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Chatgpt kullanan siber suçlular, OpenAI'ı zor durumda bırakacak

Chatgpt, özgün içerikler üretmesi sayesinde senaristler, metin yazarları ve editörler tarafından oldukça kullanılıyor. Yapay zeka, aynı zamanda kod yazma ve hata ayıklama gibi işlevlere de sahip. Yani Chatgpt, yazılımcılar için de oldukça tercih ediliyor.

Fakat sadece yazılımcılar bu alanda Chatgpt'ye başvurmuyor. Aynı zamanda siber suçlular da zararlı yazılımları geliştirmek için sohbet robotunu kullanıyor. Siber güvenlik şirketi CheckPoint'ten ChatGPT için araştırma yapan Sergey Shykevich, geçen yıl sohbet robotunun siber suçlulara zararlı yazılım için kod yazması yönünde yardımcı olacağını belirten bir yazı yayınlamıştı.

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Shykevich, bu yazıda sohbet robotunun yazdığı kodlarda bazı hatalar olduğunu fakat genel olarak doğru şekilde geri bildirim sunduğunu açıkladı. Bu nedenle ChatGPT'nin bu yönüyle tehlike oluşturabileceği kanıtlanmış oldu.

Bir diğer siber güvenlik şirketi olan Blackberry de ChatGPT ve siber suçlarla ilgili bir anket yaptı. Bu ankete katılan 1.500 teknoloji uzmanının yüzde 71'i ChatGPT'nin bilgisayar korsanlığı ve kimlik avı modeliyle kullanılabileceğine dair oy verdi.

OpenAI tarafından ise tüm bu suçlardan kaynaklı olarak sorun çıkabileceği düşünülüyor. Eski Federal Savcı Edward McAndrew, ChatGPT'nin siber bir suç işlemesi durumda bunun sorumluluğunun OpenAI'ya ait olacağını belirtiyor. Fakat bu konuyla ilgili geçmiş yıllara ait benzer bir dava örneği bulunmuyor.

Bu şekilde kullanılan yapay zeka, bir anlamda siber dünyada büyük risk teşkil ediyor. Blackberry sorumlusu Shishir Singh, konuyla ilgili şu basın açıklamasını yaptı:

"Kötü niyetli kişilerin suları test ettiği iyi bir şekilde belgelendi, ancak bu yıl boyunca, bilgisayar korsanlarının ChatGPT'yi kötü amaçlar için nasıl başarılı bir şekilde kullanacaklarını çok daha iyi ele aldıklarını görmeyi bekliyoruz."

"Hem siber profesyoneller hem de bilgisayar korsanları, bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceklerini araştırmaya devam edecekler. Kimin daha etkili olduğunu zaman gösterecek."

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