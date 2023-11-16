Dünyada en çok kullanılan yapay zeka modellerinden biri olan ChatGPT'nin ücretli üyeliği ChatGPT Plus üyelikleri durduruldu. ChatGPT Plus'a üye olmak isteyenler bekleme listesine kaydolabilir.

Günlük hayatımızın her alanına iyice yerleşmeye başlayan yapay zeka, birçok işimizi kolaylaştırıyor. Dünyada en çok kullanılan yapay zeka modellerinden biri olan ChatGPT ise şaşırtan bir haberle gündeme geldi. Haberlere göre ChatGPT'nin ücretli üyeliği ChatGPT Plus üyelikleri durduruldu. Peki, ChatGPT Plus durdurma kararının nedeni ne?

ChatGPT Plus'a üye olmak isteyenler bekleme listesine kaydolabilir!

Dünyanın en çok kullanılan yapay zeka modellerinden biri olan ChatGPT, kullananların hayatını birçok yönden kolaylaştırıyor. Bununla birlikte OpenAI'ın ücretli abonelik sistemi olan ChatGPT Plus da son zamanlarda yoğun bir ilgi görüyor.

we are pausing new ChatGPT Plus sign-ups for a bit ?? the surge in usage post devday has exceeded our capacity and we want to make sure everyone has a great experience. you can still sign-up to be notified within the app when subs reopen. — Sam Altman (@sama) November 15, 2023

Ortaya çıkan iddialara göre ise ChatGPT Plus'a olan bu yüksek talep, kullanıcı deneyimini düşürüyor. OpenAI CEO'su Sam Altman ise X'te yaptığı bir açıklamada ChatGPT Plus aboneliklerini bir süreliğine askıya aldıklarını belirtti.

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Bunun nedeni de mevcut kullanıcılara yüksek kalitede bir deneyim sağlamak. Bundan dolayı da yeni GPT-4 Turbo ve özel GPT gibi özellikler sunan ChatGPT Plus abonelikleri geçici olarak durduruluyor. Yine de ilgili olan kullanıcılar ise bir bekleme listesi ile bildirim alacak.

Birkaç hafta önce OpenAI, kullanıcılara ChatGPT'nin özelleştirilmiş model oluşturma imkanını sunacaklarını açıkladı. Böylece de kullanıcılar sadece kodlama üzerinde uzmanlaşmış ChatGPT modellerini tasarlayabiliyor.

Şirketin bu kararı almasındaki en büyük neden ise son zamanlarda artan ChatGPT tabanlı sohbet botları. ChatGPT, sohbet botunu kontrol altına alarak çeşitli sıkıntıların ortaya çıkmasına engel olmayı amaçlıyor. ChatGPT Plus aboneliklerinin tekrar ne zaman açılacağı şu anda belli değil. Üye olmak isteyenler ise bekleme listesine kaydolabilir.

Peki, siz ChatGPT Plus durdurma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!