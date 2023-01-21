ChatGPT'nin ücretli versiyonu kullanıma sunuldu! Fiyatı ne kadar?

Sohbet robotu ChatGPT için daha fazla ayrıcalık sunan Professional Plan kullanıma sunuldu. Peki fiyatı ne kadar?

OpenAl tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu Chatgpt, kullanıcıya daha fazla ayrıcalık sunan ücretli Professional planını kullanıma sundu. Peki ücretsiz plan ile aralarında ne gibi farklar var? İşte ayrıntılar…

Chatgpt için Professional Plan kullanıma sunuldu!

Chatgpt, geçtiğimiz yılın Kasım ayında kullanıcılara sunuldu ve ilk çıktığı günlerde yazılım dünyasında oldukça ses getirdi. Birçok soruya cevap verebilen bu robot, daha çok sohbet odaklı ve kullanıcılar tarafından sorulan sorulara, şaşırtıcı cevaplar verebiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda OpenAl'nin, ChatGPT üzerinden para kazanmak istediği ve bunun için ücretli bir plan sunacağına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise deneysel amaçlarla kullanılan ücretsiz plana kıyasla daha fazla özellik sunan Professional planı kullanıma sunuldu.

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Aylık 42 dolar olan Professional Plan, size öncelik tanıyarak daha hızlı yanıt almanızı sağlıyor. Öte yandan ChatGPT'nin fazla kullanıldığı zamanlarda, yoğunluk sebebiyle yapılan kısıtlamalardan da etkilenmezsiniz.

ChatGPT'ye gelecek en yeni özellikler, ilk olarak Professional Plan kullanıcılarına sunulacak. Bunların yanı sıra, bu plana abone olan geliştiricilerin sohbet robotunu esas alarak yaptığı uygulamalar için, API istek sınırı olmayacak. Ücretsiz planda bir sınırlama bulunuyor.

Ücretsiz plan vs Professional plan

ÖzellikÜcretsiz PlanProfessional PlanKullanılabilirlik: Talep düşük olduğu zamanlarda kullanılabilir. Yüksek olduğu sırada kısıtlama uygulanır.Talep yüksek olduğu zamanlarda da kullanılabilir. Kısıtlama uygulanmaz.Yanıt hızı: NormalDaha yüksekGüncelleme Önceliği: NormalÖncelikli

Ücretli plan henüz tüm ChatGPT kullanıcılarına açılmadı. OpenAl, resmi Discord sunucusu üzerinden yaptığı duyuruyla, Professional Plan kullanmak isteyen kullanıcıların bekleme listesine alınacağını açıkladı ve bunun için bir bağlantı paylaştı.

Ücretli planda Türk Lirası ile ödeme seçeneği ve yerel fiyatlandırma olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Şayet şirket, ülkemizdeki kullanıcılar için güncel dolar kuru üzerinden bir fiyat sunarsa, 750-780 TL civarında bir ücretle karşılaşabiliriz.

Peki sizler ChatGPT hakkında neler düşünüyorsunuz? Ücretli Professional Planını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.