ChatGPT, Mac için hazırlanan kötü amaçlı yazılımı deşifre etti

Öğrencilerden yazılım geliştiricilerine kadar birçok kişinin popüler olarak kullandığı ChatGPT, şimdi de siber güvenlik analistlerinin odağında. OpenAI'ın yapay zekası, bir güvenlik firması tarafından yürütülen soruşturmaya yardımcı oldu. Mac kullanıcılarına yönelik kötü amaçlı yazılımı deşifre etmeyi başardı.

Öğrencilerden yazılım geliştiricilerine kadar birçok kişinin popüler olarak kullandığı Chatgpt, şimdi de siber güvenlik analistlerinin odağında. OpenAI'ın yapay zekası, bir güvenlik firması tarafından yürütülen soruşturmaya yardımcı oldu. Mac kullanıcılarına yönelik kötü amaçlı yazılımı deşifre etmeyi başardı.

Chatgpt, Mac için hazırlanan malware saldırısını deşifre etti

Siber güvenlik araştırmacıları, dark web'de satılan Mac odaklı kötü amaçlı yazılımları ChatGPT kullanarak keşfetti. ShadowVault ve HVNC olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılımlar, saldırganların Mac cihazları üzerinde tam kontrol sağlamasına olanak tanıyor.

ShadowVault isimli kötü amaçlı yazılım, sahibinin bilgisi olmadan Mac'lere sızmak için uzaktan erişim sağlıyor. Yüklendikten sonra hackerlar oturum açma bilgileri, finansal bilgiler ve kişisel dosyalar gibi hassas verileri çalabiliyor.

534534

HVNC ise daha çok şirketler tarafından kullanılan "Sanal Ağ" bilişim teknolojisini hedef alıyor. Bu saldırı kapsamında hackerlar, güvenliği ihlal edilmiş Mac'le etkileşime girebiliyor ve gizli bir masaüstü oturumu oluşturabiliyor.

Kötü amaçlı yazılımın dark web forumlarında 60 bin ila 80 bin dolar arasında fiyatlardan satıldığı belirtildi. Saldırıların ise sahte web siteleri, bilinmeyen e-postalar veya bilgisayar korsanlığı araçlarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Apple henüz tehditler hakkında yorum yapmamış olsa da, Mac kullanıcılarının bilinmeyen e-postalardan gelen mesajlardan uzak durması gerektiği ifade edildi. Uzmanlar ayrıca olası tehlikelere karşı parola yöneticileri, VPN ve antivirüs yazılımlarının kullanılmasını tavsiye ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.