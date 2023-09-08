Son zamanların en popüler yapay zeka modellerinden biri olan ChatGPT, kullanıcı kaybı yaşıyor. Modelin resmi websitesine yapılan ziyaretlerde ciddi bir düşüş gözlemleniyor. Ancak uzmanlar, bu durumun kısa vadeli bir trend olabileceğini ve yakın zamanda toparlanabileceğini belirtiyor.

Son zamanların en popüler yapay zeka modelleri arasında yer alan ChatGPT, ne yazık ki zor günler geçiriyor. Teknoloji devi OpenAI tarafından geliştirilen modeli nelerin beklediği, herkesçe merak ediliyor. İşte detaylar

ChatGPT, dibe vurdukça vurdu!

ChatGPT, Kasım 2022'de gerçekleştirilen lansmanının ardından kısa sürede birçok kullanıcının ilgisini çekmiş, aylık trafiğiyle rekor üstüne rekor kırmıştı. Fakat modelin resmi websitesine yapılan kullanıcı ziyareti grafiği, son üç aydır ciddi bir düşüşle karşı karşıya.

Ağustos ayında açıklanan verilere göre yüzde 3,2 oranında bir kullanıcı kaybı yaşayan model, önceki iki ay boyunca yaklaşık yüzde onluk bir düşüş kaydetmişti. Bu olumsuz tablo, her ne kadar iç açıcı olmasa da bir çıkış yolu olabilir.

ChatGPT ile ilgili son beklentiler okulların açılmasının ardından trafik kayıplarının telafi edilebileceğine işaret ediyor. Özelikle ABD gibi ülkelerin eğitim sisteminde yapay zeka modellerinin daha geniş bir yer edinmiş olması, bu beklentileri destekliyor olabilir.

Yapay zeka ile üretilen Travis Scott şarkısı sosyal medyayı salladı!

Bu düşüşleri değerlendiren uzmanlar, söz konusu olumsuz tablonun kısa vadeli bir trendden ibaret olabileceğini belirtmekle beraber grafiğin yakın zamanda tekrar toparlanabileceğini ifade ettiler. Lansmanının ardından kısa bir süre içerisinde 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başaran bir şirketten bahsettiğimize göre bunun son derece olası olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Peki, sizler bu durumla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT, kaybettiği kullanıcılarını kısa sürede yeniden kazanabilecek mi? Okullarının açılıyor olması, bu tarafta bir etkiye sebep olabilir mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.