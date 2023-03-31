ChatGPT ile yatırım yapılır mı? ChatGPT'ten para kazanmak

ChatGPT, yatırım aracı olarak kullanılabilir. Son araştırma, varlık yönetiminde başarılı olduğunu ortaya koydu.

Yapay zeka ile yatırım yapılır mı? Güney Koreli araştırmacılar, birçok farklı alanda kullanılan Chatgpt'yi varlık fonu yönetiminde test etti. Ekip, Chatgpt'nin varlıkları çeşitlendirmede başarılı olduğunu ortaya koydu. Peki yapay zeka, hisse senetlerinin gelecek fiyatlarını da tahmin edebilir mi?

Chatgpt, yatırım testlerini başarıyla geçti

Yatırım yapmak, özellikle portföy yönetimi, hisse takibi ve kripto paralar söz konusu olduğunda göz korkutucu bir hale gelebilir. Yatırımlarını çeşitlendirmek isteyen küçük yatırımcılar için uzman tavsiyesi almak önemli. Yeni bir araştırma, uzman tavsiyesi yerine Chatgpt'yi test etti.

Seul Ulusal Üniversitesindeki araştırmacıların yürüttüğü araştırma, varlık tahsisi ve çeşitlendirmede Chatgpt'nin yardımına başvurdu. Yapay zeka dil modelinin, portföy yönetimine etkili olabileceğini gösterdi.

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Çalışma, rastgele ve ChatGPT tarafından seçilen portföyleri ele alarak gerçekleştirildi. Buna göre, ChatGPT'nin varlık seçiminin rastgele seçilen portföylere göre daha çeşitli ve birbiriyle daha az ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Yatırımların farklı sektörlerden olması ise bir portföydeki riskleri azaltmanın ana unsurlarından biri. Ek olarak, ChatGPT ile seçilen minimum riskli portföyler, rastgele seçilen portföylere kıyasla daha düşük risklere sahipti.

Çalışma, ChatGPT'nin yatırımda finansal asistan olarak görev alabileceğini, ancak hisse senedi fiyatları gibi geleceğe ilişkin tahminlerde bulunamayacağı gösterdi. Belirli bir çerçevede kullanıldığında, varlık yönetiminde devrim yaratabilir.

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