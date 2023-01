ChatGPT ile ödev yapanların başı dertte!

GPT ve Dall-E 2 gibi yapay zeka projeleriyle tüm dünyada merak uyandıran OpenAI, son olarak sunduğu ChatGPT ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Hemen her konuda çıkardığı içeriklerle yeteğini çoğu alanda kanıtlayan ChatGPT, son olarak üniversite öğrencileri tarafından ödev yapımında da kullanılmaya başlanmıştı. Ancak ChatGPT ile yazılan makaleler ve ödevler artık tehlikede olabilir.

ChatGPT ile makale yazanlar yandı

ABD'de Princeton Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimi ve Gazetecilik öğrencisi olan Edward Tian, yapay zeka destekli yeni sohbet robotunun ürettiği akademik yazılarla mücadeleye yardımcı olmak için "GPTZero" adını verdiği program yazdığını açıkladı.

Üniversite öğrencisi, ortaya koyduğu programın ChatGPT ile oluşturulan ödev ve makaleleri tespit ettiği iddiasında. Oluşturulan metni karmaşıklık ve "rastgelelik" açısından analiz eden program, bu sayede içeriğin orijinal olup olmadığını kullanıcısına aktarabiliyor.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile programını ve çalışma prensibini tanıtan Edward Tian, makalenin ChatGPT mi yoksa bir insan tarafından mı yazılmış olduğunu hızlı ve verimli bir şekilde tespit edebildiğini ifade etti.

Tian'ın ortaya koyduğu program çoğu içerikte oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor. Programın verimliliği ise metinlerin uzunluğu ile birlikte artıyor. Programa en az birkaç paragraflık makaleler eklenmesi, GPTZero'nun verimliliğini de artıracaktır.

Şimdiye kadar ChatGPT ile birçok içerik oluşturulmuş olduğu gelen bilgiler arasında. Birçok öğretim görevlisi artık yazılan makaleleri GPTZero ile kontrol edebilecek. Bu aşamadan sonra bazı kullanıcıların tadının kaçabileceğini düşünüyoruz.

GPTZero programının yaratıcısı olan Edward Tian'ın alacağı tepki ise merak konusu. Peki siz ChatGPT ile ödev ya da başka içerikler oluşturmay denediniz mi? Aldığınız sonuçları ve program hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.