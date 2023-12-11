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ChatGPT GPT-4'ün Tembelleştiği İddiaları Üzerine OpenAI'dan Açıklama

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Son yıllarda gelişen teknolojinin ürünlerinden ChatGPT, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru OpenAI tarafından kullanıma sunuldu. O zamandan bu yana teknoloji dünyasının gündeminden hiç düşmeyen yapay zeka destekli sohbet robotu, şimdilerde ise tembel olmasıyla kullanıcılardan şikayet alıyor. Şirket, geri dönüşlerin ardından resmi bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar…

Son yıllarda gelişen teknolojinin ürünlerinden Chatgpt, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru OpenAI tarafından kullanıma sunuldu. O zamandan bu yana teknoloji dünyasının gündeminden hiç düşmeyen yapay zeka destekli sohbet robotu, şimdilerde ise tembel olmasıyla kullanıcılardan şikayet alıyor. Şirket, geri dönüşlerin ardından resmi bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar…

Chatgpt GPT-4'ün istenildiği gibi yanıt vermediği söyleniyor

Bildiğiniz üzere ChatGPT için GPT-3.5 ve GPT-4 şeklinde iki yapay zeka dil modeli seçeneği bulunuyor. GPT-4, bir önceki sürümü kıyasla çok daha fazla yeteneğe sahip ancak son zamanlarda bazı raporlar, onun biraz tembelleştiğini öne sürüyor.

we've heard all your feedback about GPT4 getting lazier! we haven't updated the model since Nov 11th, and this certainly isn't intentional. model behavior can be unpredictable, and we're looking into fixing it ??

— ChatGPT (@ChatGPTapp) December 8, 2023

Kullanıcılar, GPT-4 dil modeli ile desteklenen ChatGPT'yi kullandıklarında artık eskisi gibi her şeye cevap alamadıkları yönünde şikayetlerde bulunuyor. Kendisinin daha önceden cevaplandırabildiği sorulara "bunu sen de bilebilirsin / yapabilirsin" şeklinde yanıtlar verdiği söyleniyor.

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Artan şikayetlerin ardından OpenAI, ChatGPT'nin resmi X (Twitter) hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Şirket, kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşler üzerine bu sorunun farkında olduklarını ve GPT-4 dil modelinin 11 Kasım tarihinden itibaren güncellenmediğini dile getirdi. Böyle bir durumun tahmin edilemez olduğunu belirten firma, sorunun çözülmeye çalışıldığını açıkladı.

GPT-3.5 kullanıcıları da aynı sorunu yaşıyor mu?

ChatGPT'yi kullanabilmek için GPT-3.5 ve GPT-4 şeklinde dil modeli seçenekleri olduğunu söylemiştik. GPT-3.5 ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyorken, GPT-4 içinse aylık bir ücret karşılığında abone olmak gerekiyor. GPT-3.5 kullanıcıları, istedikleri gibi yanıt alabildiklerini söylüyor. Dolayısıyla söz konusu sorun, yalnızca GPT-4 dil modelinde gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ChatGPT sizce de tembelleşti mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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