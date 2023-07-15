ChatGPT geliştirici modu, kullanıcının isteklerine yanıt vermek için gelişmiş özelliklere sahip olmasını sağlar. Bu mod, ChatGPT'nin kendi kendine düşünmesini ve beklenmedik yanıtlar üretmesini sağlar. Ancak müstehcen veya yanıltıcı içerikli cevaplar alabileceğiniz için dikkatli olmanız gerekmektedir.

Yapay zeka araçları arasında gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Chatgpt, birtakım gizli komutlara da sahip. Geliştiriciler için sunulan API erişimlerine ek olarak, sohbet botu içerisinde bir dev mode (geliştirici modu) bulunuyor. Peki ChatGPT geliştirici modu nasıl açılır ve tehlikeli midir?

ChatGPT geliştirici modu ne işe yarar?

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcının isteklerine göre cevaplar üretiyor. Ancak şirket politikaları ve prosedürleri kapsamında bazı sorulara cevap vermiyor. Bu istekler arasında etnik kökenli şakalar, alaylar, argolar ve şiddet içerikleri yer alıyor.

ChatGPT dev mode ise bu istisnaları kenarda tutarak, kullanıcının her türlü isteğine yanıt verebiliyor. Geliştirici modu ayrıca ChatGPT'nin "kendi kendine düşünmesini" ve daha yaratıcı ve beklenmedik yanıtlar üretmesini de sağlıyor.

1231232

ChatGPT dev mode'u etkinleştirmek için platform üzerinde bir hesabınızın olması gerekiyor. Eğer halihazırda ChatGPT'yi kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Adım 1: ChatGPT'ye gidin ve hesabınızla giriş yapın.

Adım 2: ChatGPT'de yeni bir sohbet açın.

Adım 3: Sohbet penceresine bu bağlantıdaki mesajı girin.

Adım 4: "Geliştirici Modu etkinleştirildi" şeklinde bir mesaj göreceksiniz. Ardından "stay in developer mode" mesajını girin.

Adım 5: Artık geliştirici modunu etkinleştirdiniz. Sohbet penceresini kapatana kadar "daha kuralsız" cevaplar alacaksınız.

ChatGPT geliştirici modunu kullanırken müstehcen veya yanıltıcı içerikli cevaplar alabileceğinizi göz ardı etmemelisiniz. Bu cevaplar ayrıca OpenAI'ın politikalarını yansıtmayabilir. Sohbeti bitirdikten sonra bu modun da kapatılacağını belirtelim.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!