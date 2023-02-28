ChatGPT eklenen WhatsApp'la otomatik mesaj göndermek mümkün! Peki, nasıl?

Bir yazılımcı, WhatsApp üzerine ChatGPT entegre ederek otomatik olarak mesaj gönderme özelliğini denedi! İşte detaylar...

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet robotu, bir yazılımcı tarafından farklı bir alanda kullanıldı. Birçok alanda özgün içerikler üreten Chatgpt, son zamanlarda oldukça popüler. Yazılımcı Daniel Gross'un çalışması sayesinde Chatgpt, WhatsApp üzerine entegre edilerek kullanıcılar adına mesaj gönderebilecek. Peki, bu nasıl mümkün? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Chatgpt entegre edilen WhatsApp, henüz resmi değil!

Daniel Gross isimli yazılımcı, Chatgpt'yi Python kullanarak WhatsApp'a entegre etti. Bu sayede WhatsApp kullanıcısı herhangi bir harekette bulunmadan karşı tarafa otomatik olarak mesaj gönderebilecek. Fakat belirtmek gerekiyor ki bu durum ne OpenAI tarafında ne de WhatsApp tarafında resmileşen bir durum.

Sadece Daniel Gross tarafından kişisel olarak geliştirdi. ChatGPT sohbet robotunu WhatsApp üzerine etkinleştirmek için öncelikle dosyaları dil kitaplığından indirmek gerekiyor. Ardında da WhatsApp-gpt-main dosyasını açarak server.py belgesini çalıştırmak gerekiyor. Böyle ChatGPT, WhatsApp'a entegre edilmiş olacak.

ChatGPT, siber suçluların kötü amaçlı kullanımıyla tehlike saçıyor!

Arkasına da ChatGPT çalışırken "Is" yazıp tamam tuşuna basmak gerekiyor. Bu şekilde WhatsApp hesabının telefon numarası, OpenAI'ın web sitesine gidecek ve telefon numarası oraya kaydolacak. Son olarak da WhatsApp kullanıcısı, OpenAI web sitesinden "İnsan olduğumu doğrula" seçeneği ile işlemi tamamlayabilir.

Öte yandan bu bir özelliği iPhone Kestirmeler'den bunu yapmak mümkün. iPhone'dan mesaj zamanlamak için aşağıda yer alan adımları sırasıyla izleyebilirsiniz:

Kestirmeler uygulamasına girin

Kestirmeler uygulamasından alt sıradaki Otomasyon sekmesine geçiş yapın

Otomasyon sekmesinden Kişisel Otomasyon Yarat'a tıklayın

Günün belirli bir saati'ni seçin

Saat ve tarihi ayarladıktan sonra ilerleyin

İşlem Ekle'ye tıklayın

Tercihinize göre Mesaj Gönder ya da Arama'ya tıklayın

Mesaj kısmına istediğiniz iletiyi yazın ve Bitti'ye tıklayın

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.