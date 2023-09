ChatGPT Artık İnterneti Tarayıp Güncel Bilgi Verebiliyor

Teknolojinin önemli bir kolu olan yapay zekaya yapılan yatırımlar son yıllarda önemli seviyede artış gösterdi. Microsoft, Google ve OpenAI gibi şirketlerin baş gösterdiği bu yatırımların sonucunda ise önemli yapay zeka araçları ortaya çıktı.

Bu yapay zeka araçlarından birisi de kullanıma sunulduğundan beri oldukça popüler olan ChatGPT. Son gelişmelere göre son dönemlerde önemli yenilikler ile donatılan Chatgpt, şimdi ise internet üzerinden güncel bilgi sağlama özelliğine kavuştu.

Chatgpt, artık interneti tarayıp güncel bilgi verebiliyor!

Geçtiğimiz yıl herkesin kullanımına sunulan Chatgpt, bildiğiniz üzere yalnızca Eylül 2021'e kadarki veriler ile sınırlıydı. Yani örnek vermek gerekirse Kasım 2021'de tanıtılan bir akıllı telefonun özellikleri hakkında bir bilgisi yoktu.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB — OpenAI (@OpenAI) September 27, 2023

Chatgpt'nin geliştiricisi OpenAI, resmi Twitter ya da yeni adıyla X hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte Chatgpt'nin artık doğrudan internet üzerinden bilgi tarayıp kaynaklarını da belirterek güncel bilgi verebildiğini açıkladı. Yani yapay zeka aracı bundan böyle Eylül 2021'e kadarki veriler ile sınırlı değil.

Tarihi güncelleme: ChatGPT artık görecek, duyacak ve konuşacak!

ChatGPT için oldukça önemli olan bu yenilik, kullanıcıların tatil planlamak veya bisiklet turları gibi güncel bilgilere ihtiyaç duyulan durumlarda devreye giriyor. Tabii internet üzerinden doğrudan tarama yapıldığı için sadece bunlarla sınırlı kalınmadığını da belirtmek gerekiyor.

ChatGPT'nin internet üzerinden tarama yaparak güncel bilgi sağladığı versiyonu Plus ve Enterprise abonesi olan kullanıcılara sağlandı. OpenAI, yakın zamanda ise bütün kullanıcılara sunulacağının bilgisini verdi.

Nasıl kullanılır?

Bu yeni özelliği ChatGPT'nin GPT-4 dil modeline geçiş yaptıktan sonra "Browse with Bing" seçeneğine tıklayarak kullanabilirsiniz. Bunun şu adımları takip edebilirsiniz;

1. Adım: Buraya tıklayarak veya chat.openai.com adresine giriş yaparak ChatGPT'ye ulaşın.

2. Adım: Sayfanın üstündeki dil modeli seçenekleri arasından GPT-4'e geçiş yapın.

3. Adım: "Browse with Bing" seçeneğine tıklayın.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.