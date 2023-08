ChatGPT-3.5 Turbo İnce Ayar Testlerinin Sonuçları Açıklandı

Yapay zekanın belki de hayatımıza giren en büyük örneği ChatGPT yeni bir sürüm ile karşımızda. Daha dar görevler için tasarlanan ve GPT-3 ile GPT-4 arasında konumlanan ChatGPT-3.5 Turbo kullanıcı bazlı ince ayar testlerini tamamladı. Çıkan sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. İşte detaylar ve ChatGPT-3.5 Turbo testlerinin sonuçları…

ChatGPT-3.5 Turbo ile kullanıcılar performansını arttırdı!

OpenAI tarafından geliştirilen ve yapay zekanın hayatımıza sızan ilk sürümü olan ChatGPT, 3.5 Turbo sürümünün ince ayar testlerini açıkladı. Buna göre ChatGPT-3.5 Turbo kullanıcıları detaylıca kontrol edebildikleri ince ayarlar sayesinde daha yüksek performanslar ile ChatGPT deneyimini yaşayabiliyorlar. OpenAI tarafındansa konuyla ilgili bir Twitter (X) paylaşımı yapılarak kullanıcılar bilgilendirildi.

We've just launched fine-tuning for GPT-3.5 Turbo! Fine-tuning lets you train the model on your company's data and run it at scale. Early tests have shown that fine-tuned GPT-3.5 Turbo can match or exceed GPT-4 on narrow tasks: https://t.co/VaageW9Kaw pic.twitter.com/nndOyxS2xs — OpenAI (@OpenAI) August 22, 2023

ChatGPT-3.5 Turbo versiyonu için ince ayar desteğini yeni açtıklarını belirten OpenAI, ince ayar yapılan versiyonlarda kullanıcıların performans artışı yaşadıklarını belirtti. OpenAI bu ayarlar sayesinde özellikle dar görevlerde ChatGPT-3.5 Turbo versiyonunun ChatGPT-4 versiyonuna göre daha verimli çalıştığını ve bazı işlemlerde onu geçtiğini belirtti.

OpenAI tarafından yapılan Twitter (X) paylaşımında yer alanlara göre özel beta sürümünde ince ayar yapan müşteriler daha yüksek performans elde ettiler. Bu özellikler ise şöyle:

Geliştirilmiş yönlendirilebilirlik,

Güvenilir çıktı formatlaması,

Özel ton

Özelliklerden ilki olan geliştirilmiş yönlendirilebilirlik, işletmelerin verilen modelin talimatları daha iyi takip etmesini sağlıyor. Mesela istenilen çıktıları her zaman kısa yapmak veya her zaman belirli bir dilde yanıt vermek gibi. İkinci özellik olan güvenilir çıktı formatlaması ise modelin yanıtları tutarlı bir şekilde formatlama yeteneğini geliştiriyor. Özelliklerin üçüncü ve sonuncusu olan özel ton ise özellikle marka tanıtımlarında kullanılmak üzere geliştirildi.

OpenAI tarafından gelen ilk bilgilere göreyse şirketler bu düzenlemeler ve özellikler sayesinde işlem süresini yüzde 90 azaltarak büyük bir verimlilik elde etti. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…