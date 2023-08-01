Çeşme Belediyesi, dijital dönüşüm süreci kapsamında e-Ruhsat hizmetini başlatıyor. Vatandaşlar, yapı ruhsatı işlemlerini internet üzerinden hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bu uygulama ile belediye hizmetlerine kolayca erişim sağlanacak ve zaman kaybı önlenmiş olacak.

Çeşme Belediyesi'nde e-Ruhsat dönemi başlıyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Çağımızın gerektirdiği teknoloji destekli hizmet anlayışımız doğrultusunda başlattığımız e-Dönüşüm sürecinde; e-Ruhsat hizmetini de e-Belediye hizmetimize dahil ederek, dijital hizmet kabiliyetimizi zirveye taşıyoruz" dedi.

Çeşme Belediyesi'nde dijital değişim ve dönüşüm devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların yapı ruhsatı işlemlerini internet üzerinden daha hızlı ve daha etkin olarak yapmasına imkan sağlamak amacıyla e-Ruhsat başvuru sistemi vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Uygulama aşamasında olan projede kurum içi eğitimler tamamlandı. İkinci aşamada proje müelliflerinin eğitimlerinin iki hafta içinde tamamlanacağını belirten Başkan Oran, "Bu uygulama ile vatandaşlarımız belediyeye şahsen gelmeden belediye hizmetlerine kolayca erişerek, zaman ve kaynak tasarrufuyla birlikte hedeflediğimiz dijital ortamın kolaylıklılarından faydalanabilecekle" diye konuştu.

Vatandaşlara daha şeffaf ve daha nitelikli hizmetler verebilmek için dijital ruhsat uygulaması ile belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına götüreceklerini kaydeden Oran, şunları söyledi:

"Hemşehrilerimizin yapı ruhsatına dair tüm başvurularını elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlamış bulunacağız. E-Ruhsat başvuru sisteminin sağladığı yeniliklerle vatandaşımız belediyeye gelmeden ruhsat ile ilgili bütün işlemlerini tamamlayabilecek. Dijital dönüşümün sağladığı bu olanaklardan dolayı vatandaşlarımız zamandan, dosya ve proje çıktılarından tasarruf ederek istedikleri evraklara elektronik ortamdan ulaşabileceklerdir. İmzalarını elektronik olarak atabileceklerdir."