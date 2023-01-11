CES dönüşü Varank'tan açıklama: 'Togg, Tesla'yı heyecanlandırdı'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CES 2023'ün ardından Tesla ve Google merkezlerini ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenene dünyanın en büyük teknoloji fuarına Türkiye'den de birçok gazeteci ve şirket katılım sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da önce bu etkinliği, ardından Google ve Tesla genel merkezlerini ziyaret ederek şirket yöneticileriyle görüştü. Dönüşte de 3 farklı açıklama yaptı.

Bakan Varank, Google ve Tesla yöneticileriyle bir araya geldi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023 fuarının ardından Silikon Vadisine de bir ziyarette bulundu. Burada ilk olarak Google'ın otomotiv alanındaki çalışmalarını Türkiye'ye getirmek için şirket yöneticileriyle genel merkezde bir araya geldi.

Hemen ardından dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın genel merkezine giderek hem Togg hem de Tesla Türkiye üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca şirketin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Son olarak da sağlık teknolojileri üzerine Stanford Üniversitesi'ne gitti. Dönüşte yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

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Google ziyareti sonrası açıklama:

"Google teknolojide 5 büyük global firmadan bir tanesi. Çok farklı çözümlerle dünyada teknolojinin, bilişim sektörünün gelişimini yönlendiriyorlar. Orada da yapay zeka ekibiyle, Türk yöneticilerle bir araya geldik. Orada çalışan Türk arkadaşlarımızla yapay zeka özelinde neler yapabiliriz,

Google'ın çözümlerini Türkiye'deki geliştiriciler, startuplar, teknoloji firmaları nasıl kullanabilirler, o çözümlerin üzerine neler inşa edebiliriz onlarla ilgili istişarelerde bulunduk. Güzel verimli bir toplantı oldu. Hatta yine otomotiv endüstrisi özelinde kendi geliştirdikleri çözümleri Türkiye'de nasıl uygulayabiliriz bunlarla ilgili ufuk açıcı bir istişaremiz oldu."

Tesla ziyareti sonrası açıklama:

"Togg gibi bir startup Tesla yöneticilerini de heyecanlandırdı. Buradaki hocalarımızla yaptığımız görüşmede beni heyecanlandıran şu oldu; artık dünya olaylara sadece bilimsel araştırma olarak bakmıyor. Bu bilimsel araştırmaları nasıl ticarileştirebiliriz, bunları ekonomik değere nasıl dönüştürebiliriz ve bir ürünleşme süreciyle insanlığın yararına çözümleri nasıl geliştirebiliriz buna bakıyor.

Türkiye ile ABD arasında bu tip inisiyatifleri başlatabiliriz, hızlandırma programları gerçekleştirebiliriz. Türkiye ile ABD arasında hem bilimsel hem de girişimcilik alanlarında ilişkileri daha hızlandıracak programları önümüzdeki dönemde uygulamaya alacağız"

Sağlık teknolojilerine yönelik açıklama:

"Buranın başında Utkan Hocamız var. Türkiye'den zamanında Milli Eğitim Bakanlığı bursu alarak gelmiş, o bursu ödemiş ama Türkiye'yi unutmayan, Türkiye'den yüzlerce öğrenciyi kabul etmiş, onlara hocalık yapmış, Türkiye'de girişimleri olan bir hocamız.

Onlarla da önümüzdeki dönemde özellikle sağlık alanında nasıl uygulamalar yapabiliriz, Türkiye ile San Francisco arasında nasıl bir köprü oluşturabiliriz, hem Türkiye'den hızlandırma programıyla firmaları nasıl buraya getirebiliriz, ihtiyaç duyulan araştırmaların bir kısmını nasıl Türkiye'de gerçekleştirip ortak projeler yürütebilirizi görüştük. Dünyada şu anda 5 tane kanser erken teşhis araştırma merkezi var, bunlardan bir tanesini Türkiye'de kurup bu ağa dahil olabilir miyiz, bunları istişare ettik."

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