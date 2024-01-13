CES 2024'te Tanıtılan Rabbit R1 Yapay Zeka Asistanı

CES 2024 tüm hızıyla devam ederken yeni ürünlerin tanıtımı da gelmeye devam ediyor. Fuarda yapay zeka alanında yeni fikirler ve teknolojiler ortaya çıktı. Cep telefonunuzu kullanmadan uygulamaları etkinleştirmenizi ve çeşitli işlemleri yapma olanağı sağlayan bir cep asistanı olan Rabbit R1 projesi oldukça ilgi çekici görünüyor. Detaylar haberimizde.

Rabbit R1 yapay zeka asistanı nedir?

Şimdiye kadar ortaya çıkan yapay zeka sohbet robotları genelikle web sayfası veya mobil uygulama şeklinde kullanıcıya ulaşıyordu. Rabbit R1, piyasadaki diğer yapay zeka asistanlarından daha küçük ve daha taşınabilir olmasıyla öne çıkıyor. Bu özelik hareket halindeyken kullanım kolaylığı sağlıyor.

Rabbit R1'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, kullanıcıların yüzlerini tanıyabilmesidir. Bu, kullanıcıların asistanla daha kolay etkileşim kurmasına ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Ayrıca Rabbit R1, kullanıcıların fotoğraf çekmesine, müzik dinlemesine, hava durumunu kontrol etmesine ve hatta sorulan soruları yanıtlamasına yardımcı oluyor.

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Rabbit R1 özelikleri

Rabbit R1, Human AI konseptini temel alıyor. CES 2024'te, Çinli teknoloji şirketi Rabbit adlı firma tarafından tanıtıldı. Cihaz, uygulama tabanlı bir yaklaşım yerine ara yüz üzerinden doğrudan kullanıcı ile iletişim kurmayı hedefliyor. 2,88 inçlik dokunmatik ekranı, sesli komutlar için iki adet mikrofonu, yanıtlar için hoparlörü ve 360 derecelik tavşan gözü olarak adlandırılan kamerası ile kullanıcılara birçok farklı özellik sunuyor.

Cihaz, MediaTek Helio P35 işlemci tarafından desteklenmektedir. 128 GB depolama, 4 GB RAM, USB-C bağlantı girişi, Bluetooth, Wi-Fi ve 4G özellikli SIM kart ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelikleri bulunduruyor.

Rabbit R1'in en dikkat çeken özelliği, LAM adını verdiği arayüzüdür. Bu arayüz, kullanıcıların cihazla daha kolay etkileşim kurmasını sağlıyor. Sesli komutlar, jestler veya dokunmatik ekran aracılığıyla cihazı kontrol etmek mümkün.

Rabbit R1 yapay zeka asistanının özellikleri

ÖzellikAçıklamaEkran2,88 inç dokunmatik ekranRAM4 GBDepolama128 GBİşlemciMediaTek Helio P35BağlantıWi-Fi, Bluetooth, 4G LTESensörlerYüz tanıma, ortam ışığı sensörü, jiroskop, ivmeölçerİşlevlerSesli komutlar ve jestler, fotoğraf çekme, müzik dinleme, hava durumu kontrolü, soru yanıtlamaBoyutlar55 x 28 x 12 mmAğırlık35 gFiyat199$

Rabbit R1'in 2024'ün üçüncü çeyreğinde ABD'de satışa sunulması ve fiyatının 199$ olması bekleniliyor.