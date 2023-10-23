CERN Yeni Bilimsel Eğitim Destek Merkezi Science Gateway Açıldı

Stellantis Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen CERN Science Gateway, bilimsel eğitime destek sağlamak amacıyla en ileri teknolojiyle donatılarak kapılarını açtı. Yeni merkez, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapacak ve CERN'in eğitim ve destek faaliyetlerini genişletecek.

Stellantis Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) CERN Yeni Bilimsel Eğitim Destek Merkezi Science Gateway" bilimsel eğitime destek sağlamak üzere en ileri teknolojiyle donatılarak kapılarını açtı.

Stellantis açıklamasına göre, CERN, gerçekleştirdiği açılış etkinliğinde Science Gateway projesini, İsviçre Konfederasyonu Başkanı'na, CERN'in üyesi ve ortak üye devletlerden bakanlara, diğer üst düzey temsilcilere, proje bağışçılarına, araştırma, eğitim ve destek ortaklarına tanıttı.

Stellantis Vakfı'nın büyük desteği ile dünyaca ünlü şirket Renzo Piano Building Workshop tarafından tasarlanan yeni tesisi, dünyanın dört bir yanından 5 yaş üstündeki kişiler ziyaret edebiliyor.

Yeni merkezin yılda, dünyanın dört bir yanından gelecek, 500 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor. Science Gateway, salı ile pazar günleri arasında, haftanın 6 günü ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Tesis, CERN'in, eğitim ve destek faaliyetlerini önemli ölçüde genişletmesini sağlayacak.

"Science Gateway, bilim insanlarının ve halkın her gün etkileşime girebileceği bir yer olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CERN Genel Direktörü Fabiola Gianotti, eğitimin ve insanlara desteğin önemine işaret ederek, CERN'in temel hedefinin, gerçekleştirdiği araştırmaların ve bilimin faydasının halkla paylaşılması olduğunu bildirdi.

Gianotti, "Science Gateway'le birlikte, misyonumuzun bu yönünü önemli ölçüde genişletebileceğiz. Temel araştırmaların ve bunların uygulanmasının önemini topluma göstermek, buraya merakla ve bilim tutkusuyla gelen herkesi memnun etmek, gençleri ise bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında kariyer için teşvik etmek istiyoruz. Science Gateway, bilim insanlarının ve halkın her gün etkileşime girebileceği bir yer olacak. Kişisel olarak benim için Science Gateway, gerçeğe dönüşmüş bir hayal. Başta cömert bağışçılarımız olmak üzere, bu projeye katkıda bulunan herkese çok minnettarım." ifadelerini kullandı.

CERN'in, İsviçre ile Cenevre'nin dünya sahnesinde parlamasını sağlayan, gerçekten sıra dışı bir tesis olduğunu ifade eden İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset ise, "Venn diyagramlarına aşina olanlar, bu görünmez çemberin CERN'i İsviçre, Fransa ve Avrupa arasındaki kesişme noktasına yerleştirdiğini ve bu durumun, CERN'in ortak bilimsel ve siyasi değerlere bağlılığını simgelediği konusunda hemfikir olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin baş mimarı Renzo Piano da buranın gerçek anlamda bir köprü olduğunu belirterek, "Burası çocukların, öğrencilerin, yetişkinlerin, öğretmenlerin ve bilim insanlarının, evrenin en geniş noktasından en küçük parçacığına kadar her yerinin keşfinden etkilenenlerin buluştuğu bir yer olacak. Bu bina, yeni oluşan bir ormanın ortasına yansıyan güneşin enerjisinden besleniyor." bilgisini paylaştı.

"Fondazione Agnelli'nin misyonu olan eğitimin gücüne yürekten inanıyoruz"

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Science Gateway binası, görsel açıdan çarpıcı tasarımının yanı sıra CERN ve mimarların tamamen karbon nötr olmasını hedeflemeleri sebebiyle, ihtiyacından daha fazla güç sağlayan yaklaşık 4 bin metrekarelik güneş panellerine de sahip. Dikilen 400'den fazla ağaç, bütün kampüsün yaşayan bir ormanın ortasında kalmasını sağladı.

2018'de başlatılan projenin temeli 21 Haziran 2021'de atıldı. Science Gateway kampüsünün yapımı ise 2 yıldan uzun sürdü. Yeni tesis, aynı değerleri paylaşan, katkılarıyla toplumun yararını gözeten, eğitim ve bilgiye saygı duyan CERN Science Gateway sponsorlarının cömert desteğiyle hayata geçirildi.

Science Gateway'in 100 milyon İsviçre frangına ulaşan maliyetinin tamamı, bağışçıların destekleriyle karşılandı. Tek başına en büyük bağışçı konumunda olan Stellantis Vakfı ise projeye 45 milyon İsviçre frangı katkıda bulundu.

Daha geniş bir topluluğun parçası olan Stellantis, insanlığın kazanımlarını artırmak için adımlar atıyor. Stellantis, hayırseverlik faaliyetleri ve vakfı üzerinden inovasyonun ve mükemmelliğin yolunu açan eğitim projeleri aracılığıyla bireylere yatırım yapıyor.

Proje hakkında bilgi veren Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, "Bu proje, bilimsel bilgiyi ve yaratıcılığı, insanlığın iyiliği için kullanarak, birlikte nasıl uyum içinde çalışabileceğimizin bir örneği oldu. Stellantis Vakfı olarak, Sergio Marchionne gibi büyük bir yenilikçinin anısını yaşatan yeni Science Gateway projesini, halka açan böyle bir kurumla ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. Ben ve ekibim, Fondazione Agnelli'nin misyonu olan eğitimin gücüne yürekten inanıyoruz. Agnelli'nin bu taahhüdünü her gün inanç ve tutkuyla daha da pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.