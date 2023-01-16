Çerez politikası nedeniyle TikTok'a dev ceza!

Yapılan soruşturmaların ardından TikTok İngiltere ve TikTok İrlanda'ya 5 milyon euro değerinde para cezası verildi.

En büyük sosyal medya platformlarından biri konumunda olan TikTok, yaklaşık 1,5 milyar kullanıcıya ulaşmış durumda. Oldukça popüler olan sosyal medya uygulamasına son dönemde kullanıcı verilerine yönelik soruşturma açılmıştı. Yapılan soruşturmanın ardından şirkete verilen ceza ortaya çıktı.

TikTok'a çerez kullanımı nedeniyle büyük ceza

Geçtiğimiz günlerde TikTok'ın İngiltere ve İrlanda web platformuna yönelik çerez kullanımına yönelik bir soruşturma başlatılmıştı. Yapılan soruşturmanın ardından TikTok'un çerez kullanımını devre dışı bırakmak için kullanıcılara yeterince net bir seçenek sunmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine ise sosyal medya şirketi önemli bir ceza ile karşı karşıya.

Yapılan soruşturmaların ardından kullanımı hakkında yeterli bilgi sağlayamayan TikTok İngiltere ve İrlanda'ya 5 milyon Euro para cezası verildi. Mayıs 2020 ile Haziran 2022 arasını kapsayan incelemede, sitedeki çerezlerin amacının yeteri kadar belirtilmediği ve kullanıcılara yeterli bilgi paylaşılmadığı tespit edildi.

Apple, TikTok'ta viral olan uygulamayı kaldırdı!

Para cezasının yapılan ihlaller ve etkilenen kişi sayısı ile belirlendiği ifade eden Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), verilen cezanın Veri Koruma Yasası'nın 82. Maddesi'ne dayandığını belirtiyor.

CNIL, Kasım 2022'den bu yana App Store reklamları nedeniyle Apple'a 8 milyon euro ve Microsoft'a çerez toplama yüzünden 60 milyon euro ve belirtilen düzenlemelere uymaması nedeniyle Discord'a 800 bin euro para cezası kesmiş durumda.

Popüler sosyal medya sitesi verilen cezanın ardından çerezlerinde düzenlemeye gidiyor. Peki siz TikTok'un aldığı bu ceza hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.