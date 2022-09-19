Cep yakacak! Xiaomi Civi 2 fiyatı ortaya çıktı

Yakında tanıtılacağı tahmin edilen ve bazı özellikleri belli olan Xiaomi Civi 2 modelinin fiyatı sızdırıldı.

Xiaomi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Civi modeliyle orta segment pazarına yeni bir oyuncu kazandırdı. Yakında tanıtılacağı tahmin edilen Xiaomi Civi 2 modelinin fiyatı sızdırıldı.

MIUI 13 kaynak kodlarında keşfedilen Xiaomi Civi 2, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden alacak. RAM, depolama ve ekran özellikleri de sızdırılan cihaz, şimdiden birçok kullanıcıyı heyecanlandırmayı başardı.

Xiaomi Civi 2 fiyatı ortaya çıktı

Orta-üst segment cihazlarda kullanılan Snapdragon 7 Gen 1 işlemcide 1 adet 2.4GHz ARM Cortex-A710, 3 adet 2.36GHz ARM Cortex-A710 CPU ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor. İşlemcide grafik arabirimi olarak Qualcomm Adreno 662 mevcut. Qualcomm, 4nm teknolojisiyle ürettiği yeni işlemcisinde oyun performansına odaklandıklarını açıkladı.

Ünlü tipster Digital Chat Station, yeni modelin 120Hz ekran tazeleme hızıyla geleceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl Xiaomi Civi modeli de 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panel ile tanıtılmıştı. Civi 2 modelinde ekran boyutunun büyüyeceği tahmin ediliyor.

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Xiaomi Civi modeli, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip. Şirketin Civi 2 modelinde de 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği sunacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, cihazın UFS 3.1 teknolojisine sahip 256 GB depolama ile tanıtılacağı biliniyor.

Digital Chat Station, Civi 2 modelinin Dolby Vision teknolojisiyle tanıtılacağını belirtti. Ayrıca Xiaomi Civi 2, ekran altı parmak izi okuyucu teknolojisine de sahip olacak.

Cihazın Android 12 işletim sistemi ve MIUI 13.5 arayüzü ile kutudan çıkacağı tahmin ediliyor. Ayrıca cihazda 67W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.500 mAh batarya kullanılacak.

Xiaomi Civi 2 8 GB/256 GB versiyonu, 2.499 yuan (yaklaşık 356 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 12 GB/256 GB versiyonu ise 3.499 (yaklaşık 499 dolar) fiyat etiketine sahip olacak.

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