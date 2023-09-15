Cep telefon satıcılarından vatandaşlara İMEİ kayıt ücreti uyarısı

Yasal yollardan Türkiye'ye getirilen cihaza ait olan IMEI numaralarının kayıt ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseldi

Telefon satıcısı Eren Tosun:

"İlk 3 ay içerisinde İMEİ'nin kaydı yapılması gerekiyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehirli telefon satıcısı Eren Tosun, cep telefonlarının seri numarası niteliğinde olan İMEİ numaralarının kayıt ettirilme ücretine gelmesi muhtemel zam ilgili olarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Cep telefonlarının yurt dışındaki ülkelerden yasal yollardan Türkiye'ye girişi yapıldığı zaman cihaza ait olan 15 haneli IMEI numaralarının kayıt ücreti Resmi Gazetede yayınlanan karara göre 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseldi. Cep telefon satıcıları, 2024 yılının başında İMEİ numaralarının kayıt ücretlerinde yeni bir zam beklenildiği haberini paylaşırken, vatandaşları konu hakkında uyardı. Telefon satıcıları yurt dışından getirilen telefonların kullanıma açılması için vergi dairesine belli bir ücretin ödendikten sonra E-Devlet kapısı üzerinden İMEİ numaralarının kaydının yapılabileceğini ifade etti.

"İlk 3 ay içerisinde İMEİ'nin kaydı yapılması gerekiyor"

Eskişehir'de 8 yıldır cep telefonu satıcılığı yapan Eren Tosun, telefonların yurt dışından Türkiye'ye girişinden 120 gün içinde kullanıma açılması gerektiğinin altını çizdi. Belirtilen gün içerisinde İMEİ numaralarının kayıtlarının yapılmaması durumunda kullanıcıların vergi ücreti ödemek zorunda kalacaklarını dile getiren Tosun, "Yılbaşından önce IMEI fiyatları 6 bin 300 liraydı. Şu anda 20 bin liraya yükseldi. Yılbaşından sonra 30 bin liraya yükseleceği bekleniyor. Bu enflasyona dayalı bir zam. Bu artışlar artık söz konusu. IMEI numarası telefonların ülkeye giriş yaptığında seri numarası gibidir. Bu numara telefona şebeke verir. Yurt dışı telefonların avantajları Türkiye'de 60 bin lira olan bir telefonu yurt dışında 25 bin lira gibi bir rakama alınabiliyor. Vergi Dairesine 20 bin TL ödendiği zaman BTK aracılığıyla E-Devlet üzerinden kullanıma açılabiliyor. Toplam 40-45 bin liraya bu harcama tekabül ediyor. Yaklaşık 15 bin lira gibi bir karı oluyor. Yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı anda Türk veya yurtdışı sim kartı taktıkları zaman 120 gün kullanım süresi mevcuttur. 120 gün sonra telefonda şebeke çekmez. Yani IMEI kaydı için vergi ödemeleri gerekir. 20 bin lira olan ücreti vergi dairesine yatırdıklarında E-Devlet üzerinden kayıt yaptırılıyor. İlk 3 ay içerisinde İMEİ'nin kaydı yapılması gerekiyor. 3 aydan sonra direkt tekrardan vatandaşların yurt dışına çıkmaları gerekebilir. Bir an önce IMEI kayıtlarını yapsınlar" şeklinde konuştu.