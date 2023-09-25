Çelebi Havacılık, Tehlikeli Madde İçeren Kargo Kabul Süreçlerinde DG AutoCheck Sistemini Kullanacak

Çelebi Havacılık Holding, uluslararası standartlara uygun olarak tehlikeli madde içeren kargo kabul süreçlerinde DG AutoCheck sistemini kullanmaya başladı. Bu sistem sayesinde güvenlik ve operasyonel verimlilik artırılırken, maliyetler ve zaman kaybı da azaltılıyor.

Türkiye'nin ilk özel yer hizmetleri şirketi Çelebi Havacılık, inovasyona yatırım yapmaya devam ediyor. ???????

Çelebi Havacılık Holding'den yapılan açıklamaya göre, Çelebi Havacılık, 65 yıllık tecrübesiyle 3 kıta, 5 ülke ve 40'tan fazla istasyonda hizmetlerini sürdürüyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) DG AutoCheck sistemini hizmetlerinde kullanan şirket, emniyet ve operasyonel verimliliği artırarak yer hizmetlerinde mükemmellik taahhüdünü yerine getiriyor.

Tehlikeli madde içeren kargoların güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak, karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olarak biliniyor. Süreç içerisinde taşınan kargoların, Gönderilerin Tehlikeli Mallar Beyannamesi (DGD) ile IATA'nın Tehlikeli Mallar Yönetmeliği'ne (DGR) uygun şekilde kontrolü ve kabulünün sağlanması gerekiyor.

Kontrol ve kabulün doğru yapılmaması durumunda uçuş ve çalışan emniyeti ve müşteri memnuniyeti sağlanamazken mali yükümlülük oluşuyor. Tehlikeli madde kabulünde hava yolu ve ülke farklılıklarından dolayı kargoların kontrolü, oldukça karmaşık ve hata riski yüksek bir sürece dönüşüyor.

DG AutoCheck, en yüksek düzeyde güvenlik sağlamayı hedefleyen, tehlikeli madde içeren kargoların kabul süreçlerinde oluşabilecek hataları engellemeye yönelik oluşturulmuş bir kontrol-uyumluluk çözümü olarak kabul ediliyor. Uygulama, manuel işlemlerle tutulan kontrol kayıtlarını elektronik verilere dönüştürerek belge kontrollerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi Havacılık Holding Yer Hizmetleri ve Kargo Başkanı Atilla Korkmazoğlu, "IATA ile olan iş birliğimizden ve kargo operasyonlarımızı daha etkin, verimli hale getirecek DG AutoCheck çözümünü iş süreçlerimize dahil etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği, Çelebi Havacılık'ın dijital dönüşümünde inovasyonu faaliyetlerinin merkezine yerleştirerek, müşterilerine ve iş ortaklarına daima en mükemmel hizmeti sunma vaadinin bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Çelebi Havacılık Holding, DG AutoCheck otomatik uyumluluk çözümünü hizmetlerine entegre ederek tehlikeli madde içeren kargo kabul süreçlerinde güvenliği en üst düzeye çıkarırken, operasyonel verimliliği de artırıyor. Sistem dosyalama, raporlama, uygunluk analizi, maliyet süreçlerini kolaylaştırması ve harcanan zamandan tasarruf sağlanmasıyla sürdürülebilir bir yöntem özelliği taşıyor.