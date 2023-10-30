Dünyadaki bilgisayarların yüzde 25'inde kurulu olan CCleaner, toplu siber saldırıya uğradı ve kullanıcıların önemli verileri bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

Dünyadaki bilgisayarların yüzde 25'inde kurulu olarak 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan CCleaner, toplu siber saldırıya uğradı. Aktarılan bilgilere göre kullanıcıların önemli verileri bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? İşte ayrıntılar…

CCleaner kullanıcı verileri ele geçirildi!

Bilmeyenler için CCleaner, bilgisayardaki geçici dosyaları, gereksiz bilgileri ve çerezleri temizleyen bir yazılımdır. Yaptığı işlemler ile bilgisayarın hızını da artırmayı başaran bu yazılım, son olarak olumlu olmayan bir haberle gündeme geldi.

CCleaner ile birlikte aynı zamanda Avast, NortonLifeLock ve Avira şirketlerinin de sahibi olan Gen Digital, kullanıcılara gönderdiği bir e-postada geçtiğimiz mayıs ayında MOVEit dosya aktarım aracındaki bir güvenlik açığı kullanılarak saldırı yapıldığını ve akabinde veri ihlali gerçekleştiğini açıkladı. Şirketin bu olayı neden üzerinden birkaç ay geçmesinin ardından açıkladığı ise akıllarda soru işareti yaratıyor.

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Şirket, bu veri ihlalinden CCleaner yazılımının ücretli versiyonunu kullanan kullanıcıların etkilendiğini açıkladı. Aktarılanlara göre mevzubahis bu kullanıcıların e-posta adresleri, telefon numaraları ve fatura bilgileri ele geçirildi.

Gen Digital'in sözcüsü Jess Monney, bu veri ihlalinden kullanıcıların yüzde 2'sinden azının etkilendiğini söyledi fakat net bir kullanıcı sayısı paylaşmadı. Bu noktada şirketin siber güvenlik ile ilgili verdiği bütün hizmetler için 65 milyondan fazla ücretli kullanıcısı olduğuna dair bir iddia var.

Kullanıcılar, şirketin mayıs ayında gerçekleşen bu veri ihlalini yeni açıklamasından dolayı tepki gösterdi. Firmanın bu kadar süre boyunca açıklama yapmamasının nedeni ise bilinmiyor. Bu süre zarfında araştırmalar yapılmış olabilir.

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