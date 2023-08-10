Cayır cayır yanan oyuncu laptoplarını soğutma önerileri! Alev almadan önce uygulayın

Yaz sıcakları 40 dereceye dayanırken oyuncu laptopu kullananların başı ısınmayla dertte. Oyun oynarken elinizin yandığını hissediyorsanız bu yöntemler tam size göre.

Oyuncu laptopuna sahip olanların en büyük sıkıntısı kuşkusuz sıcak havalarda bilgisayarın ısınması ve performansın düşmesi. Oyun oynanırken performans vermek için yoğun şekilde çalışan laptoplar sıcak havanın etkisiyle daha çok ısınıyor. Öyle ki bazı laptopların tuşlarına dokunduğunuzda sıcaklığı hissedebilirsiniz.

Yaz sıcağında oyuncu laptopunuzu soğutmak için bazı donanımları satın alabileceğiniz gibi alternatif yöntemlere de başvurabilirsiniz.

Binlerce dolar değerinizdeki laptopunuzun zarar görmesini istemiyorsanız ilk olarak laptop kasasını temizleyin. Yapacağınız 6 aylık periyodik bakımlarla tozun soğutma fanlarını tıkamasına engel olabilirsiniz.

Not: Ürününüzün garanti kapsamı dışına çıkmasını istemiyorsanız, garanti süresi içerisinde laptop kasasını kendi başınıza açmayınız.

Isı iletimi için araç olan termal macun kuruyup performans verememeye başlar. Bu nedenle kaliteli bir termal macun alarak işlemci ve ekran kartının macununu yenileyebilirsiniz. Bu hem soğutmayı sağlayacak hem de performansı yükseltecektir.

VANTİLATÖR VEYA KLİMADAN FAYDALANIN

Evde klima varsa yaşadınız! Oyun oynarken klimanın olduğu odada bulunmanız tavsiye edilmektedir. Dışarısı 40 dereceyken siz ortalama 22-23 derecede oturduğunuzda oyuncu laptopunuz da daha az yorulacak ve ısınması azalacaktır.

Vantilatörünüz varsa pratik yöntemle vantilatörü bilgisayara doğru çevirip anlık serinlikler sağlayabilirsiniz. Kesin çözüm olmamakla birlikte ısınmaya önlem olacaktır. Alternatif olarakmasa üstü soğuk hava üfleyen bir mini soğutucu da edinebilirsiniz.

IZGARANIN ÖNÜNÜ AÇIK BIRAKIN

Laptopların hava çıkış ızgaralarının önünün kapalı olması cihazın daha çok ısınmasına yol açmaktadır. Elinizi tuttuğunuzda bile hava akışını hissedebileceğiniz ızgaraların etrafındaki eşyaları kaldırabilir, yerden yüksekte kullanarak önünü açık tutabilirsiniz.