Caviar, Barbie Temalı Lüks Ürünlerini Tanıttı

Caviar, Barbie temalı yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Barbie temalı Samsung Galaxy Z Flip5, Apple iPhone 15 Pro, Pro Max ve Watch Series 9 gibi özel lüks ürünler sunan Caviar, bu ürünleri muazzam fiyat etiketleriyle satışa sunacak.

Caviar, popüler ürünlerin özelleştirilmiş versiyonlarını tasarlamasıyla ve onları muazzam fiyat etiketleriyle özel lüks ürünlere dönüştürmesiyle tanınır. Firma şimdi de Barbie temalı yeni ürünlerini görücüye çıkardı. İşte Barbie temalı Samsung Galaxy Z Flip5, ayrıca henüz piyasaya çıkmamış Apple iPhone 15 Pro, Pro Max ve Watch Series 9.

Barbie temalı iPhone 15 Pro ve dahası!

#Barbiecore adlı yeni koleksiyondaki özel akıllı telefonlar suni kürkten yapılmış gerçek bir kabarık ponpon ile katlanabilir gelen simgesel stiletto ayakkabıyı içeriyor. Ayrıca ayakkabının tasarımındaki altın panelin lazer işlemesi ve cihazların arka kısmında 49 ışıltılı yakut bulunmaktadır.

iPhone 15'in kamera adası çevresinde 61 adet Swarovski kristali bulunurken, arka yüzü pembe renkli timsah derisi olacak. Tabii ki, Caviar her tarafa 24K altın da serpecek. Kameraların etrafındaki çerçeve, yanlar ve stiletto altından dökülecek.

Apple Watch Series 9, Rose Gold PVD kaplama, altın dekoratif cıvatalar, toka ve dönen bir düğme ile özel yapım 316L paslanmaz çelik bir gövdeye sahip olacak. Kayışın kendisi pembe bir kauçuk olacak ve şu anda değiştirilip değiştirilmeyeceği hakkında bir bilgi bulunmuyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde bizleri neler bekliyor?

Her üç tasarım da sınırlı üretimlerle geliyor. Her bir üründen sadece 99 adet üretilecek. Gündelik kullanıcıların pek tercih etmeyeceği modelleri büyük ihtimal koleksiyoncular veya parasını nereye harcayacağını bilmeyen ultra zenginler satın alacak.

Fiyatlandırma olarak da Apple Watch Series 9 1.900 dolardan, Galaxy Z Flip5 tasarımı 8.560 dolardan, iPhone 15 Pro 7.990 dolardan satışa çıkacak. Bunların yanına ek olarak iPhone 14 Pro seçeneği de eklenecek ve bu da 7.270 dolardan satışa çıkacak.

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