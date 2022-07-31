Casus yazılım suçlarının geldiği korkutucu nokta!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte suç türleri de değişim gösterdi. Dünyanın hiç şüphesiz en önemli alanlarından olan yazılım, oldukça kötü amaçlar için kullanılabilir durumda. Bu tür yazılımlar genelde bazı şirketler tarafından tasarlanıyordu. Ancak artık durum değişti ve korkutucu bir hal aldı. Bunun son örneği Avusturalya'da yaşandı.

John Keen, 15 yaşında oluşturduğu korsan yazılım ile 400 bin dolar kazandı

Şu anda 24 yaşında olan Jacob Wayne John Keen, Avustralya'nın Brisbane kentinde yıllardır akıl almaz bir iş yürütüyor. Keen, 15 yaşında hazırladığı bir korsan yazılım sayesinde büyük paralar kazanıyordu. Ancak son işi, onun yakalanmasına neden oldu.

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Keen, kişilerin kullanıcıların kurbanlarının bilgisayarlarının kontrolünü uzaktan ele geçirmelerini sağlayan uzaktan erişim truva atı (RAT) olarak bilinen gelişmiş bir korsan yazılım tasarladı. Öyle ki Keen, dünyanın farklı yerlerindeki yaklaşık 15 bin kişiye bu yazılımı sattı.

Imminent Monitor adı verilen korsan yazılım, kurulumu yapılan bilgisayar veya tabletin kamerasını kullanabilir, cihazda kayıtlı e-postalara erişebilir ve birçok kişisel veriyi elde edebilir. Avustralya federal polisine göre yazılımı satın alanlar arasında birçok farklı suçlardan kaydı bulunan kişiler de yer alıyor.

Polis tarafından yakalanan Keen, önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılacak. Ancak genç, bu suçu işlerken yalnız değildi. Annesi de elde edilen gelirleri düzenlemekle suçlanıyor. Polis yorumuna göre suçluların gerçekte kazandığı para, belirtilenden çok daha fazla.