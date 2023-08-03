Casper VIA S40: Tasarım ve performansın ideal dengesi

Casper, VIA S40 modeli ile tasarım ve performansı bir araya getiriyor. 4GB RAM, 10.4" ekran, 8MP arka kamera gibi özelliklerle kullanıcılara optimum hız ve kalite sunuyor. Dolby ses teknolojisi, Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi desteği gibi özelliklerle de dikkat çekiyor.

Casper, VIA S40 ile tasarım ve performansı ideal dengede tutmaya çalışıyor.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, 4GB RAM ile oyun oynarken, film izlerken ve diğer kullanımlar esnasında optimum hız sunan VIA S40, 10.4" ekran genişliği, canlı renkler ve güçlü batarya performansı ile buluşturuyor.

8 mm inceliğinde ve 474 g hafifliğinde olan Casper VIA S40, 8MP arka kamerası ile geniş alanları tüm detaylarıyla yakalarken, 5MP ön kamerası ile telefon konforu sağlıyor.

Casper VIA S40, Dolby ses teknolojisi, veri paylaşımını çok daha hızlandıran Bluetooth 4.2 özelliği, 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi desteği, Android teknolojisi ve 2.0Ghz hız, 8 çekirdekli MTK 8183 işlemcisi ile akıcı performansı kullanıcılara erişilebilir fiyatlarla sunuyor.