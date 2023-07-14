Casper Nirvana C650: Güçlü Donanımlarla Konforlu Kullanım

Casper, güçlü donanımları, uplift menteşe tasarımı ve ışıklı klavye sayesinde konforlu kullanım imkanı sunan Nirvana C650 dizüstü bilgisayarı ile kullanıcılara maksimum verimlilik sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aktif bilgisayar kullanan kişilere rahatlık sağlamaya destek olan ve 135 derece açılabilen özel menteşe yapısı sayesinde klavyeyi yerden yükselterek kullanımı daha ergonomik hale getiren Casper Nirvana C650, el ve bileklerde bulunan eklemlerin uzun süre sağlıklı şekilde çalışabilmesine olanak tanıyor.

Karanlık ve az ışıklı çalışma alanları için özel geliştirilen Nirvana C650'nin, yüzde 100, yüzde 60 ve yüzde 30 olarak 3 kademeli aydınlatma seçenekleri bulunuyor. Bu kademeler ile aydınlatma kontrolünü manuel olarak ayarlamaya imkanı tanıyan Casper, klavye ışığı otomatik kapanmadan kullanım kolaylığı sağlıyor.

Çalışma saatlerini ve iş süreçlerinin verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı sağlayan Casper Nirvana C650 dizüstü bilgisayar 12. Nesil Intel Core işlemci ve Intel Iris Xe grafik kartı üretkenliği artırırken, 64 GB'a kadar RAM desteği sağlıyor. 12. nesil işlemcilerle hayatımıza giren, Wi-Fi 6 teknolojisiyle de iş hayatındaki hızlı süreç yönetimi için oldukça önemli bir unsur olan hızlı ağ bağlantısını sunuyor.

Performans, düşük enerji tüketimi ve ergonomiyi bir arada sunarak mobilitede sınırları zorlayan Casper Nirvana C650, 19,8 mm inceliği ve 1,8 kilogram hafifliği ile her yere kolay taşınabiliyor. Modern iş hayatının gereksinimlerine göre üretilen Nirvana C650, pil ve batarya performansını etkileyebilecek üst düzey işlemci ve ekran kartı bileşenlerine sahip olmakla birlikte "akıllı batarya teknolojisi" özelliği sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor.

Şarj esnasında belli bir dolum oranına ulaştığında aldığı akım miktarını düşürerek daha düşük akımla daha stabil bir dolum yapan "akıllı batarya teknolojisi" sayesinde bataryası her dolumda tükenen bataryalara kıyasla çok daha uzun kullanım ömrü sunuyor.

Çalışma hayatının vazgeçilmez bir parçası olan çevrim içi toplantı, eğitimler ve konferanslarda gerçek bir ses kalitesi sunan Casper Nirvana C650, Dolby ses teknolojisi ile zenginleştirilmiş iki adet stereo hoparlörü bulunuyor.

1MP 720P değerinde gürültü önleme özelliği, açılır kapanır sürgülü kamera sistemi sayesinde çevrim içi toplantı, eğitimler ve konferanslar sırasında ortamdaki gürültüyü engelleme özelliği ile daha verimli bir görüşme gerçekleştirmeyi sağlıyor.

Casper Nirvana C650 dizüstü bilgisayar ekranının 15.6 geniş ekranı, FHD çözünürlüğü, IPS paneli ve ekran yansıma özelliği, uzun çalışma saatlerinizi daha verimli ve konforlu geçirme imkanı sağlarken, kablolu bağlantı tercih eden kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla RJ45 Ethernet portu ile verimli bağlantı sağlar. Bununla birlikte HDMI ve çoklu USB portları sayesinde veri aktarımı ve paylaşımının da çoklu destek sunuyor. ???????