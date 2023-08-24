Casper, Excalibur monitör ailesine 200 Hz yenileme hızı, 1ms tepsi süresi ve fast IPS panel teknolojisine sahip 23.8 inç flat monitör ekledi. Kusursuz akıcılık ve hızlı hareket imkanı sağlayan Excalibur 23.8 inç flat monitör, fiyat-performans avantajı arayan oyun tutkunları ve profesyonellere maksimum ekran performansı sunmak için özel tasarlandı.

Casper, güçlü donanımları trend tasarımlarla buluşturduğu ürünlerini kullanıcılarına sunmaya devam ediyor.

Casper açıklamasına göre, Excalibur monitör ailesine şimdi de 200 Hz yenileme hızı, 1ms tepsi süresi ve fast IPS panel teknolojisine sahip 23.8 inç flat monitör eklendi. Kusursuz akıcılık ve hızlı hareket imkanı sağlayan Excalibur 23.8 inç flat monitör, fiyat-performans avantajı arayan oyun tutkunları ve profesyonellere maksimum ekran performansı sunmak için özel tasarlandı.

Rekabetçi oyunların heyecanını yaşamak isteyen oyunseverler ile canlı ve doğru renk tonlarıyla verimli çalışmalara imza atmak isteyen profesyonellerin ortak arayışı güçlü monitörler oluyor.

Zengin özelliklere sahip donanımların ulaşılabilir fiyatlarla buluştuğu monitörlere sahip olmak ise kullanıcılar için artık hayal olmaktan çıkıyor. Oyuncuların ve profesyonellerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan bu son teknoloji monitör fast IPS panel teknolojisi sayesinde yüksek görüntü kalitesi sunarak ekran deneyiminde maksimum performansı ile dikkati çekiyor.

Güçlü performans 200Hz ile buluşuyor

Yeni ekran teknolojilerini şık tasarımlarla buluşturan Casper, oyunda her zaman bir adım önde olmak isteyen oyuncular ve işlerini en iyi hız ve kalitede yapmak isteyen profesyoneller için tasarladığı Excalibur Flat monitörü 200Hz yenileme süresi ile dikkati çekiyor.

Profesyonel bir tasarımcı ile usta bir oyuncunun ortak ihtiyaçlarını, hızlı, kaliteli ve çerçevesiz, ince bir ekranla buluşturan Excalibur 23.8 inç monitör, tüm zorlu oyunlarda ve tasarım programlarında maksimum hız ve performans sunarak beklentileri karşılamak için tasarlandı.

Açıklamaya göre, monitörün üst düzey özellikleri bulunuyor. 200Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi ve fast IPS panel teknolojisi ile çalıştırılabilir en iyi görsel ayarlarında oyun oynamaya imkan tanıyarak, her harekette anında tepki verilebilen profesyonel bir deneyim sunuyor.

Renkleri daha doğru bir şekilde yansıtabilen monitör, özellikle renklerle çalışan profesyonellere üstün deneyim sağlarken fast IPS panel teknolojisi sayesinde süper geniş izleme açısı sunmasıyla hiçbir renk kaybına izin vermiyor.

Monitör aynı zamanda sahip olduğu Fast IPS yüksek panel teknolojisi ile gölgelenme (Ghosting) sorununu neredeyse ortadan kaldırıyor. Görüntü ve renk kalitesinde en iyiyi sunmak için geliştirilen söz konusu monitör, üç kenarı ince çerçeveli ekranı sayesinde geniş bir ekran deneyimi sunuyor.

Üstün teknolojilerle gerçekçi deneyimler

Excalibur'un 23.8 inç monitörü, bilgisayar ekran kartı ve ekranının birbiriyle sürekli koordineli çalışmasını sağlayan MD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolojisine, ekranda oluşan titreşimleri engelleyen titreme önleme özelliğine sahip.

Göz sağlığının korunması için geliştirilen Anti Flickering (titreme önleyici) özelliğine sahip söz konusu monitör arka planda oluşan titreşimleri engelliyor.

Low Blue Light (düşük mavi ışık) teknolojisi sayesinde ekrandan gelen zararlı ışınları minimalize ederek gözdeki yanma ve yıpranmaları azaltıyor. Düşük mavi ışık teknolojisi sayesinde monitör keyifli ve sağlıklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.