CANiK, IDEF'23'te VENOM LR ile dikkat çekmeyi hedefliyor

CANiK, İngiliz AEI Systems şirketini satın alarak deniz, hava ve kara platformları için önemli olan 30x113 mm toplarının üretimi alanında büyük bir yatırım yapmıştır. CANiK, IDEF'23 fuarında en yeni ürünü olan VENOM LR ile dikkatleri üzerine çekmeyi amaçlamaktadır. Bu ürün, Türk Silahlı Kuvvetleri ve dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine güç katacak kabiliyetler sunmayı hedeflemektedir.

İngiliz AEI Systems şirketini satın alarak deniz, hava ve kara platformları için büyük önem taşıyan 30x113 mm toplarının üretimi alanında ciddi bir yatırım yapan CANiK, alanında dünyada en iddialı ürünlerin başında gelen VENOM LR ile IDEF'in gözdesi olmayı hedefliyor.

CANiK açıklamasına göre, şirket, dünyanın en prestijli savunma sanayii fuarlarından IDEF'23 kapsamında sürprizlerle dolu en yeni ürünlerini görücüye çıkaracak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF'23 için geri sayım devam ediyor.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen IDEF'23 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin savunma sanayi alanında dünyadaki yükselen değeri olma yolunda katkı sunmaya devam eden CANiK de IDEF'23 için merakla beklenen en yeni ürünlerini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Deniz, hava ve kara platformları için büyük önem taşıyan 30x113 mm toplarının üretimi alanına yaptığı yatırımla büyük bir ses getiren CANiK, VENOM LR ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra dost ve müttefik devletlerin silahlı kuvvetlerine kazandıracağı kabiliyetlerle Türkiye'nin gücüne güç katmayı amaçlıyor.

Gelişen teknolojiler ile artan kabiliyetlere paralel olarak daha da yıkıcı hale gelen savaş alanlarında, düşük geri tepmeli yüksek ateş güçlü toplara olan ihtiyaç giderek artıyor.

Taktik tekerlekli zırhlı araçlar (TTZA) ya da insansız kara araçları (İKA) ile birlikte kullanılan UKSS'lerin, küçülen boyutlarına rağmen artan hassasiyeti, yeni mühimmat teknolojilerinin sunduğu kabiliyetlerle birlikte ele alındığında, muharebe sahasında gerçek bir değişim sürecinin yaklaşmakta olduğu görülüyor.

Daha önce sadece sabit ve döner kanatlı askeri hava platformlarına özel çözüm olarak algılanan 30x113 mm otomatik top sistemleri, insanlı ve insansız kara, deniz ve hava araçlarında yakın geleceğin silahı olarak nitelendirilmeye başlandı.

30x113 mm mühimmat kullanan, düşük ağırlık ve geri tepmeye sahip kompakt boyutlardaki VENOM LR'ın sağladığı istisnai özellikler giderek küçülmekte olan uzaktan komutalı silah kuleleri (UKSS) için ideal çözüm teşkil ediyor.

Son dönemde, hafif piyade birliklerine ihtiyaç duyulan ateş desteğini sağlayacak insansız kara aracı (İKA) konseptleri geliştirilmeye başlandı. Bu sayede zırhlı araçlarının giremeyeceği coğrafyalarda bile etkin ve doğrudan ağır ateş desteğinin sağlanabileceği düşünülüyor.

Bu konuda en güzel örneklerden birisini de HAVELSAN'ın Dijital Birlikler Konsepti kapsamında geliştirdiği İKA ailesinin yeni üyesi KAPGAN oluşturuyor. VENOM LR topu ve yine CANiK'in de içinde bulunduğu SYS grup şirketlerinden biri olan UNIROBOTICS'in TRAKON 30 UKSS'si ile donatılan KAPGAN, şimdiden modern orduların gözdesi olmaya başladı.

"Dünyadaki orta kalibre otomatik top çalışmalarına yeni bir soluk getireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, global savunma sanayinin en fazla yükselen değeri olma yolunda ilerleyen Türk Savunma sanayisinin en gözde ürünleriyle yurt dışında ses getirmeye devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"CANiK ve tüm grup şirketlerimiz ile birlikte sektörümüzün ve dünyanın en fazla rağbet gösterdiği fuarlardan biri olan IDEF'23 için büyük bir titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi, CANiK'in de içinde bulunduğu SYS grup şirketlerimizden biri olan AEI Systems, orta kalibre top üretiminden sorumlu grup şirketimizdir. Bu fuar kapsamında konuklarımız için pek çok sürpriz hazırladık. Bunların başında da orta kalibre top alanında dünyada 5 üreticiden biri olan AEI Systems'in 30x113 mm mühimmat kullanan VENOM LR topu geliyor. Bu ürünün potansiyeli ve gücünü düşündüğümüzde, yakın geleceğinin en fazla talep edilen ürünlerinden biri olarak görülen orta kalibre top üretiminde söz sahibi olacağımızı söyleyebiliriz."

Dost ve müttefik ülkelerin yeni gözdesi VENOM LR için ön görüşmelere çoktan başladıklarını aktaran Aral, "İnanıyoruz ki dünyadaki orta kalibre otomatik top çalışmalarına yeni bir soluk getireceğiz. İhracat rekorları kıran savunma sanayimizin gözde markalarından biri olarak bu fuarımızı da yeni iş birlikleri ve siparişler ile tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.