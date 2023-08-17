CANiK, ABD'de ateşli silah endüstrisinin oscarlarından iki ödül kazandı

Yerli savunma sanayi şirketi CANiK, ABD'de düzenlenen 2023 Industry Choice Awards'ta 'SFx RIVAL-S' ile 'Yılın Tabancası', 'METE MC9' ile de 'Yılın En İyi Gizli Taşıma Tabancası' ödüllerini kazandı.

Yerli savunma sanayi şirketi CANiK, ABD'de ateşli silah endüstrisinin oscarları olarak değerlendirilen 2023 Industry Choice Awards'ta (ICA) iki ödül kazandı. CANiK, 'SFx RIVAL-S' ile 'Yılın Tabancası', 'METE MC9' ile de 'Yılın En İyi Gizli Taşıma Tabancası' ödüllerinin sahibi oldu.

CANiK, ABD'de silah endüstrisinin oscarları olarak kabul edilen 2023 Industry Choice Awards'tan (ICA) bu yıl iki ödülle döndü. 'SFx RIVAL-S' ile 4'üncü kez 'Yılın Tabancası' ödülünü kazanan şirket aynı ödülü, 2017'de 'TP9 SFx', 2019'da 'TP9 ELITE COMBAT', 2022 yılında da 'SFx RIVAL' modelleriyle almıştı. METE serisinin 28 milimetrelik özel tasarımlı üyesi 'METE MC9' ile de 2'nci kez 'Yılın En İyi Gizli Taşıma Tabancası' ödülünün sahibi olan CANiK, 2020 yılında 'TP9 ELITE SC' modeliyle bu ödülü elde etmişti.

"SAVUNMA SANAYİMİZE NİTELİKLİ DEĞER KATIYORUZ"

Bu yıl ICA'dan iki ödülle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "ICA, hiçbir firmanın üye ya da sponsor olarak kabul edilmediği, tabancalarla ilgili değerlendirmelerin çoğu zaman firmaların haberi olmadan yapıldığı bir organizasyon. Bu etkinlikte iki ürünümüzün farklı kategorilerde yılın tabancası seçilmiş olmasını, ateşli silahlar pazarında sürdürdüğümüz başarının simgesi olarak görüyoruz. Bu sayede savunma sanayimizin vitrinine de nitelikli bir değer kattığımıza inanıyorum" diye konuştu.

METE MC9 HAKKINDA

Şirket tarafından yapılan açıklamada 'METE MC9' ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"İnce tasarımı ve yüksek kapasite şarjör yapısı mikro kompakt segmentinin tanımını yeniden yapan METE MC9, ince tasarımının yanı sıra optik nişangahların -Trijicon RMRcc hariç- hepsiyle uyumlu olmasıyla dikkat çekiyor. 'Co-witness' özelliğine sahip olan METE MC9, aynı anda hem optik nişangah hem de klasik gez arpacık ile birlikte kullanılabiliyor."