Çanakkale'deki Orman Yangınında İHA'lar Kullanıldı

Çanakkale'de 3 gün süren orman yangınında İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanılarak ekiplerin yönlendirilmesi ve koordinasyonu sağlandı. Türkiye'nin yerli ve milli İHA'ları, termal kameralarıyla yangın bölgelerini tespit ederek hızlı müdahale imkanı sağladı.

Çanakkale'de 3 gün önce başlayan ve bu gün kontrol altına alınan orman yangını İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından görüntülenerek ekiplerin yönlendirilmesi ve koordinesinde kullanıldı.

Yangının tespiti ile başlayan İHA'ların mesaisi daha sonrasında 3 gün boyunca havada gece ve gündüz görev yaparak ekiplerin sevk ve idaresinde devam etti. Dünya'da orman yangınlarında İHA kullanan iki ülkeden birisi olan Türkiye yerli ve milli İHA'lar ile bölgede görev yaptı. İHA'lar termal kameraları ile yangın bölgelerini tespit ederek hava ve kara unsurlarına yangın bölgesinde hızlı müdahale yapılmasını sağladı. - ÇANAKKALE