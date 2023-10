Call of Duty Oyunlarının Fiyatı Yükseldi

Türkiye'de son yıllarda yükselen dolar kuru ve enflasyon nedeniyle pek çok ürünün fiyatı zamlandı. Bu ürünlerden birisi de oyunlar. Türk oyuncular için bir oyun satın almak gittikçe güç hale geliyorken en popüler yapımlar arasında yer alan Call of Duty serisinin de fiyatı zamlandı.

Call of Duty sevenler üzgün! Devasa zam geldi

Kısa süre önce Steam'de yapılan zammın ardından 2003 yılında piyasaya sürülen Call of Duty 'nin fiyatı 49 TL'den 519,99 TL'ye yükseldi. Yüzde 959 oranında bir zam söz konusu. Call of Duty: Modern Warfare 2 ise 49 TL'den 519,99 TL'ye yükseldi.

2011 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare 3'ün Bundle paketinin fiyatı 139 TL'den 2 bin 339,99 TL'ye çıktı. Burada ise yüzde 1.583'lük bir zam olduğu görülüyor. Call of Duty 4: Modern Warfare fiyatı 519,99 TL'ye yükselmişken, Call of Duty – Black Ops 2 ise 139 TL yerine artık 1.559,99 TL.

Call of Duty oyunlarının yeni fiyat listesi şu şekilde;

OyunEski FiyatıYeni (Zamlı) Fiyatı Call of Duty49 TL519,99 TL (+961%)Call of Duty: Modern Warfare Remastered164 TL1.039,99 TL (+534%)Call of Duty: Modern Warfare 249 TL519,99 TL (+961%)Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)139 TL1.039,99 TL (+647%)Call of Duty 4: Modern Warfare49 TL519,99 TL (+961%)Call of Duty: WWII209 TL1559,99 TL (+646%)Call of Duty: World at War49 TL519,99 TL (+961%)Call of Duty: Infinite Warfare209 TL1559,99 TL (+646%)Call of Duty Warchest59 TL779,99 TL (+1222%)Call of Duty: Black Ops (ROW)99 TL1039,99 TL (+950%)Call of Duty – Black Ops 2139 TL1559,99 TL (+1022%) Not: Oyunlar ile birlikte içerik paketleri de zamlandı.

