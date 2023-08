Call of Duty: Modern Warfare III 10 Kasım'da Çıkıyor

Savaş oyunları denince akla ilk gelen oyunlardan birisi olan Call of Duty, Modern Warfare serisiyle büyük bir kitle yakalamış durumda. Serinin son oyunu Call of Duty: Modern Warfare III hakkında son günlerde önemli detaylar gün yüzüne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare III oyunu hakkında 17 Ağustos'ta detaylı bir açıklama yapılacağı söylendi. Yapılan paylaşıma göre Call of Duty: Modern Warfare III, 10 Kasım'da sahne alacak. Fragmana baktığımız zaman orijinal MW3'teki Makarov'un hava alanı görevinin farklı bir yorumlamasını görüyoruz. Bu sefer 'No Russian' cümlesi bir mesaj olarak bir uçağın koltuğunda oturan birine gönderiliyor. Ek olarak bu sefer ağır makineli silahlarla terminali basmak yerine muhtemelen bir uçak kaçırma görevi bizleri bekliyor olacak. Öte yandan Activision'ın yeni oyunu bilgisayarların yanı sıra PlayStation 5 ve XBox Series X/S'te de kendisine yer bulacak. Diğer yandan muhtemelen oyun piyasaya sürüldüğünde Activision Blizzard, Microsoft'un bünyesine geçmiş olacak. Son olarak Call of Duty için ön sipariş fiyatı 1.999 TL olarak belirlendi. Eğer daha fazla avantaj ve bonus barındıran Kasa Sürümü için ön sipariş vermek isterseniz ödemeniz gereken bedel 2.799 TL'yi buluyor.