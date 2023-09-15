Son dönemlerde oyuncular için düzenlenen etkinlik sayısı bir hayli arttı. Son olarak oyun dünyasının en sevilen yapımlarından Call of Duty: Modern Warfare 2, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. İşte oynayabilmek için yapmanız gerekenler...

Son dönemlerde oyuncular için düzenlenen etkinlik sayısı bir hayli arttı. Son olarak oyun dünyasının en sevilen yapımlarından Call of Duty: Modern Warfare 2, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. İşte oynayabilmek için yapmanız gerekenler…

FPS oyunu COD: MW 2 kısa süreliğine ücretsiz!

Activision gibi dünyaca ünlü oyun şirketleri, kendi yapımlarını oyunculara tanıtma amacıyla bazen ücretsiz erişim gibi çeşitli kampanyalar düzenleyebiliyor. Bu sayede oyunculara bir deneme fırsatı sunuluyor. Bu tarz etkinlikler, Türkiye gibi oyun fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerde oldukça ilgi görüyor.

Call of Duty serisinin yayıncılığını yapan Activision, önemli bir etkinlik ile oyuncuların karşısına çıktı. Bu etkinlik kapsamında geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare 2'nin çok oyunculu versiyonu, 20 Eylül'e kadar ücretsiz erişime açıldı. Hikaye modu ne yazık ki kapsam dışında.

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COD: MW 2 Multiplayer'da Shipment, Shoot House, Dome, Farm 18, Mercado Las Almas, Embassy, Vondel Waterfront, DRC — Zone 1, Punta Mar ve Strike haritaları bulunuyorken, ayrıyeten Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed ve Grind oyun modları da oyunculara sunulan seçenekler arasında.

COD: MW 2 nasıl ücretsiz oynanır?

COD: MW 2 için ücretsiz erişim etkinliği yalnızca PC sürümünü ve Battle.net platformunu kapsıyor. Bu nedenle bu platformda bir hesaba ihtiyacınız var. Akabinde COD: MW 2'yi indirip oynayabilmek için şu adımları takip edebilirsiniz;

Adım 1: Buraya tıklayarak COD: MW 2 sayfasına ulaşın.

Adım 2: Ücretsiz Oyna butonuna tıklayarak indirme işlemlerine başlayabilirsiniz.

Adım 3: İşte bu kadar. İyi oyunlar!

Call of Duty: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-6100 / Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 3 1200

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470

RAM: 8 GB

Depolama: 125 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 veya Windows 11 | 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K / Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1400

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

RAM: 12 GB

Depolama: 125 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

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