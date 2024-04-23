BYD Shark, Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak

BYD, Shark isimli elektrikli pickup modelini Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor. Kamyonetin ortaya çıkan yeni fotoğrafları, aracın kamuflajsız halini ilk kez gözler önüne serdi. Peki BYD Shark, Tesla Cybertruck ile yarışabilecek mi?

BYD Shark bu hafta tanıtılacak

Meksika'da ortaya çıkan görseller, Shark'ın BYD tarafından geliştirilen DMO modüler platformunu temel alacağını ortaya koydu. Plug-in hibrit elektrikli arazi araçları için tasarlanan bu platform, ön ve arka tekerlekler arasında hızlı tork dağılımı vadediyor. Bu sayede dört tekerlekten çekiş performansını mümkün kılıyor.

Aktarılan bilgilere göre Shark; 1.5 ve 2.0 litre benzinli motorları bir elektrik motoru ve batarya paketiyle birlikte sunacak. Baojun Bao 5 SUV'a benzer bir kabine sahip olan araç; geniş bir dijital gösterge paneline yer veriyor.

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BYD'nin Shark'ı Çin pazarından daha çok küresel markete açmayı planlıyor. Bu kapsamda Kuzey Amerika, Avustralya, Güney Afrika ve pickup modellerin popüler olduğu diğer pazarlara satış yapmayı hedefliyor. Aracın daha önce hem sağdan hem de soldan direksiyonlu olarak test edildiğini belirtelim.

Shark'ta kullanılan DMO platformunun performans hedefleri arasında 0 – 100 km/s hızlanmayı 6 saniyeninn altında tamamlama bulunuyor. Ayrıca aracın 1200 km'lik kombine menzil sunacağını da söylemek mümkün.

Shark'ın güç aktarma organları, fiyatı ve satış detayları hakkında daha fazla ayrıntının 25 Nisan'da başlayacak Pekin Otomobil Fuarı'nda paylaşılacağını hatırlatalım.