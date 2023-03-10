BYD'nin 1.200 kilometre menzilli aracı gizlice görüntülendi!

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda olan BYD, yeni SUV modeli ile adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Çinli otomobil üreticileri her geçen yıl otomotiv sektöründe daha fazla söz sahibi oluyor. Özellikle elektrikli otomobillere geçiş ile birlikte birçok Çinli üretici sektörde önemli bir yer sahibi olmuş durumda. Geçtiğimiz yıl ulaştığı elektrikli otomobil satışları ile BYD ise bu konuda zirvede yer alıyor.

BYD'nin yeni SUV modeli tasarımı ve performansı ile öne çıkıyor

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda olan BYD, son dönemde yeni markalarını da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kod adı 'F' olarak belirtilen BYD alt markasının yeni modeli için çalışmalar hızla sürüyor. Yeni SUV modelin kamuflajlı fotoğrafları ortaya çıkarken, araç hakkında da önemli bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

BYD'nin F markasının SF isimli modeli geçtiğimiz günlerde kamuflajlı bir şekilde test edilirken fotoğrafçılara yakalandı. Uzunluğu 5 metreye yaklaşan aracın dingil mesafesinin ise 2,8 metre olduğu belirtiliyor. Bu yıl içerisinde tanıtılması beklenen SUV model, sahip olduğu tasarım ile tam bir arazi aracı olduğunu da kanıtlar nitelikte.

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Yeni SUV modelde en çok dikkat çeken ise BYD imzalı yeni hibrit güç ünitesi oldu. İçinde barındırdığı elektrik motoru ve yeni nesil bataryası sayesinde SUV modelin 1.200 kilometrelik bir menzile sahip olduğu ifade ediliyor. Hibrit model toplamda ise 680 beygir güç üretecek. Tasarımının yanı sıra sunduğu performans verileri ile aracın off-road tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını söylemek mümkün.

Yakın zamanda yüzünü gösterecek olan 'F' markası, BYD'nin diğer alt markaları olan Tengshi ve Looking Up arasında konulandırılacak. Markanın ilk modeli tam anlamıyla Mercedes-Benz G-Serisi'ni hedef alırken ilerleyen dönemde yeni markadan spor otomobiller göreceğimiz de açıklandı.

Çin, otomotiv sektöründe gücünü her geçen gün artırıyor. Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanan BYD ise bu konuda liderliği üstlenmiş durumda. Peki siz BYD markası ve yeni 1.200 kilometre menzilli SUV modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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