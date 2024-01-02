Elektrikli otomobil dünyasında işler kızışmaya devam ediyor. Tesla, pazar payı açısından lider konumda olmasına rağmen Çinli şirketlerden büyük bir baskı görüyor. Bu kapsamda 2023'te en çok elektrikli otomobil satan marka da belli oldu.

BYD, 2023'te 3 milyon elektrikli ve hibrit araç üretti

BYD 2023 yılında 3 milyondan fazla yeni elektrik + hibrit otomobil üreterek pazarda liderliği sürdürüyor. Tesla'yı üst üste ikinci kez geride bırakan Çinli üretici, 1,6 milyon elektrikli ve 1,4 milyon plug-in hibrit ürettiğini açıkladı.

Tesla henüz 2023 yılında ürettiği rakamları bildirmedi, ancak yılın ilk üç çeyreğinde 1,35 milyon araç ürettiğini söyledi. Son çeyrekteki üretimle birlikte 2023 yılı satışlarının 1,8 milyona dayanması bekleniyor. Bu da sadece elektrikli otomobil üretiminde Tesla'nın lider olduğunu gösteriyor.

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BYD'nin elektrik ve plug-in hibrit motor üretiminde ise Tesla'dan çok daha büyük olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle tamamen elektrikli araçlarda uygun fiyatlı bir pazar yaratmayı başaran şirket, bu konuda Tesla'dan daha avantajlı.

BYD, uluslararası değerlendirmelerde de son derece iyi performans gösterdi. Örneğin Dolphin ve Atto 3 modelleri, Yeni Zelanda'da Yılın Otomobili ödüllerini kazandı. Öte yandan Atto 3 isimli SUV'siyle ülkemize giriş yapan şirket, 1 milyon 690 bin TL'den satış gerçekleştiriyor.

Çinli diğer otomobil şirketlerinin de büyüdüğünü hatırlatmak gerekiyor. Nio, Li Auto, XPeng gibi pek çok Asyalı üretidi üç aylık teslimatlarda rekor rakamlara ulaştı. BYD'nin Avrupa pazarında büyüyebilmek için Macaristan'da yeni bir fabrika açmaya hazırlandığını hatırlatalım.