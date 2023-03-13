Büyük iddia: İnternette sızan Togg fiyatı gerçek mi?

Bugün sosyal medyada ortaya çıkan bir görsel gündemi sallamayı başardı. İddiaya göre Togg fiyatı ve teslim tarihi ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Gemlik tesisinde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili olan Togg C-SUV, seri üretim bandından indi. Bu hafta ise fiyatının açıklanacağı ve ilk siparişlerin alınıp, ay sonunda teslim sürecinin başlayacağı açıklandı. Fakat hemen öncesinde Togg fiyatı üzerine ortaya çıkan sızıntı gündemi salladı. Peki bu paylaşım gerçeği yansıtıyor mu?

Togg fiyatı ve menzili ortaya çıktı! Sızıntılar doğru mu?

Bugün sosyal medyada ortaya çıkan bir görsel, bütün teknoloji basınının gündemine oturdu. Zira aşağıda yer alan ekran görüntüsü, Togg C-SUV modelinin fiyatı, menzili ve motor gücüne göre farklı versiyonlarını barındırıyor.

Tabii Togg'un ortaya çıkan bu sızıntıları doğrulamadığını ve araçların fiyatını henüz paylaşmadığını belirtelim. Yani sızıntılar gerçeği yansıtmıyor olabilir. Bu nedenle Togg'un sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

Beklenen an geldi: Togg bu hafta satışa çıkıyor!

Fakat paylaşım üzerinden gidecek olursak, Togg C-SUV olarak bildiğimiz modelin T10X şeklinde bir kod adı olduğunu ve de V1 ile V2 şeklinde farklı versiyonları bulunduğunu görüyoruz. Ancak aracın çift motorlu, yani 320 kW gücündeki versiyonu ilgili görselde yer almıyor.

Görselde yer alan fiyat listesiyse şu şekilde:

V1 RWD Standart Menzil (310 km): 1 milyon 90 bin TL

V2 RWD Standart Menzil (310 km): 1 milyon 190 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil (510 km): 1 milyon 290 bin TL

Togg genel özellikleri

Togg ilk etapta C segmentte yer alacak 2 farklı SUV üretecek. Araçlar temel olarak aynı altyapıya sahip olsalar da tasarımsal bazı farklar söz konusu. Örneğin 160 kW tek motor seçeneğine sahip versiyonun ön ızgarası biraz daha sade olacak. Hızlanma ve menzili tarafında ise 320 kW çift motorlu dört çeker versiyonun göre biraz daha performans tutkunlarına hitap edeceğini görüyoruz.

Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş'ın da belirttiği gibi Togg yalnızca otomobil üretiminde ilerlemiyor. Aynı zamanda yenilikçi teknolojiler alanında da öncü olmayı hedefliyor. Buna mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar da dahil.

Aynı zamanda otomobilin içerisinde yer alan sürücü takip sistemi sayesinde anlık olarak şoförün nabzı ve hayati verileri izlenebilecek. Ek olarak otomobil dışarısında bulunan sensörler ve kameralar da hem otonom sürüş hem de sürücü asistanı olarak görev yapabilecek.

Togg teknik özellikleri