Büyük iddia: İnternette sızan Togg fiyatı gerçek mi?
Teknoloji Haberleri
Bugün sosyal medyada ortaya çıkan bir görsel gündemi sallamayı başardı. İddiaya göre Togg fiyatı ve teslim tarihi ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl ekim ayında Gemlik tesisinde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili olan Togg C-SUV, seri üretim bandından indi. Bu hafta ise fiyatının açıklanacağı ve ilk siparişlerin alınıp, ay sonunda teslim sürecinin başlayacağı açıklandı. Fakat hemen öncesinde Togg fiyatı üzerine ortaya çıkan sızıntı gündemi salladı. Peki bu paylaşım gerçeği yansıtıyor mu?
Togg fiyatı ve menzili ortaya çıktı! Sızıntılar doğru mu?
Bugün sosyal medyada ortaya çıkan bir görsel, bütün teknoloji basınının gündemine oturdu. Zira aşağıda yer alan ekran görüntüsü, Togg C-SUV modelinin fiyatı, menzili ve motor gücüne göre farklı versiyonlarını barındırıyor.
Tabii Togg'un ortaya çıkan bu sızıntıları doğrulamadığını ve araçların fiyatını henüz paylaşmadığını belirtelim. Yani sızıntılar gerçeği yansıtmıyor olabilir. Bu nedenle Togg'un sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel açıklamalarına ulaşabilirsiniz.
Beklenen an geldi: Togg bu hafta satışa çıkıyor!
Fakat paylaşım üzerinden gidecek olursak, Togg C-SUV olarak bildiğimiz modelin T10X şeklinde bir kod adı olduğunu ve de V1 ile V2 şeklinde farklı versiyonları bulunduğunu görüyoruz. Ancak aracın çift motorlu, yani 320 kW gücündeki versiyonu ilgili görselde yer almıyor.
Görselde yer alan fiyat listesiyse şu şekilde:
V1 RWD Standart Menzil (310 km): 1 milyon 90 bin TL
V2 RWD Standart Menzil (310 km): 1 milyon 190 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil (510 km): 1 milyon 290 bin TL
Togg genel özellikleri
Togg ilk etapta C segmentte yer alacak 2 farklı SUV üretecek. Araçlar temel olarak aynı altyapıya sahip olsalar da tasarımsal bazı farklar söz konusu. Örneğin 160 kW tek motor seçeneğine sahip versiyonun ön ızgarası biraz daha sade olacak. Hızlanma ve menzili tarafında ise 320 kW çift motorlu dört çeker versiyonun göre biraz daha performans tutkunlarına hitap edeceğini görüyoruz.
Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş'ın da belirttiği gibi Togg yalnızca otomobil üretiminde ilerlemiyor. Aynı zamanda yenilikçi teknolojiler alanında da öncü olmayı hedefliyor. Buna mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar da dahil.
Aynı zamanda otomobilin içerisinde yer alan sürücü takip sistemi sayesinde anlık olarak şoförün nabzı ve hayati verileri izlenebilecek. Ek olarak otomobil dışarısında bulunan sensörler ve kameralar da hem otonom sürüş hem de sürücü asistanı olarak görev yapabilecek.
Togg teknik özellikleri
2023'te 25 dakikada yüzde 20'den 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum Togg C-SUV batarya Togg'un batarya üretimi için Çinli Farasis şirketiyle eş paydaş olarak kurduğu Siro, Türkiye'de kurulan fabrikasında 310 km ve 510 km şeklinde menzil sunan 2 farklı batarya paketi üretecek. Bu pilleri hızlı şarj istasyonunda 25 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e dolum yapmak mümkün olacak. 2025 sonrasında ise dördüncü nesil 3 kat daha hızlı şarj olan yeni bir üniteye geçilmesi bekleniyor. Trugo hızlı şarj istasyonu Togg çatısı altındaki Trugo, alt yapı çalışmaları neticesinde Türkiye'de ilk etapta en az 1000 adet (2 bin otomobili aynı anda şarj edebilen) hızlı şarj istasyonu kurulduğunu açıkladı. Tabii bu sayı zamanla katlanarak artacaktır. Keza kurulum süreci de başladı. İstasyon üretimi için Star Charge, Vestel ve Siemens şeklinde 3 farklı şirketle anlaşma sağladı. Vestel ve Star Charge (Bolu'da kurulan) tarafından 180 kW DC gücünde hızlı şarj yapabilen cihazların teslimatları yapıldı. Siemens ise 300 kW DC gücündeki istasyonları teslim etti. Son olarak Togg ve Shell arasında bir anlaşma imzalandı. Buna göre 600'den fazla Trugo hızlı şarj istasyonu 81 ildeki 400 Shell noktasına kurularak tüm elektrikli otomobil kullanıcılarına hizmet verecek. 2. etapta ise bu sayı 600 Shell noktasına ve 1000 üniteye çıkarılacak. Hedef ise her 25 ila 40 km'de bir istasyonun bulunması. Togg C-SUV renkleri Togg tarafından dün akşam saatlerinde yapılan paylaşımda bugün seri üretim bandından çıkan yeni otomobillerin renkleri paylaşıldı. Bunlar sırasıyla Gemlik-mavi, Anadolu-kırmızı, Oltu-siyah, Kula-gri, Kapadokya-bej, Pamukkale-beyaz. Togg üretim takvimi Togg nasıl satın alınacak? Togg otomobilleri (C-SUV modelleri) şirketin dijital ve fiziksel mağazaları aracılığıyla aracı bir kurum veya şirket olmadan satın alınabilecek. Bu doğrultuda ilki Zorlu'da olmak üzere 7 bölgede 20 konumda temas noktaları açılacak. Siz Togg fiyatı sızıntısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
ÖzelliklerAçıklanan verilerMotor160 KW/ 320 KWBeygir gücü215 HP/430 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil300 km/ 500 kmOtonom sürüş3. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan çekişli/ Dört çekerBatarya seçenekleri2 Paket/ 310 km- 510 kmŞarjRapid şarj teknolojisi
ModelAraç tipiTanıtım tarihiTürkiye çıkış tarihiAvrupa çıkış tarihiMotorTogg SUVC-segment SUV27 Aralık 201918 Mart 20232024 3. çeyrekElektrikliTogg SedanC-segment Sedan27 Aralık 20192025 1-2. çeyrek–ElektrikliTogg XCoupeC-segment XCoupe29 Ekim 20222026 sonrası–ElektrikliTogg Kompakt SUVB-segment SUVBekleniyor2030'a kadar–ElektrikliTogg MPV–Bekleniyor2030'a kadar–Elektrikli
Türkiye TOGG Teknoloji Haberler
2023'te 25 dakikada yüzde 20'den 80 dolum
2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum
Togg C-SUV batarya
Togg'un batarya üretimi için Çinli Farasis şirketiyle eş paydaş olarak kurduğu Siro, Türkiye'de kurulan fabrikasında 310 km ve 510 km şeklinde menzil sunan 2 farklı batarya paketi üretecek. Bu pilleri hızlı şarj istasyonunda 25 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e dolum yapmak mümkün olacak. 2025 sonrasında ise dördüncü nesil 3 kat daha hızlı şarj olan yeni bir üniteye geçilmesi bekleniyor.
Trugo hızlı şarj istasyonu
Togg çatısı altındaki Trugo, alt yapı çalışmaları neticesinde Türkiye'de ilk etapta en az 1000 adet (2 bin otomobili aynı anda şarj edebilen) hızlı şarj istasyonu kurulduğunu açıkladı. Tabii bu sayı zamanla katlanarak artacaktır. Keza kurulum süreci de başladı.
İstasyon üretimi için Star Charge, Vestel ve Siemens şeklinde 3 farklı şirketle anlaşma sağladı. Vestel ve Star Charge (Bolu'da kurulan) tarafından 180 kW DC gücünde hızlı şarj yapabilen cihazların teslimatları yapıldı. Siemens ise 300 kW DC gücündeki istasyonları teslim etti.
Son olarak Togg ve Shell arasında bir anlaşma imzalandı. Buna göre 600'den fazla Trugo hızlı şarj istasyonu 81 ildeki 400 Shell noktasına kurularak tüm elektrikli otomobil kullanıcılarına hizmet verecek. 2. etapta ise bu sayı 600 Shell noktasına ve 1000 üniteye çıkarılacak. Hedef ise her 25 ila 40 km'de bir istasyonun bulunması.
Togg C-SUV renkleri
Togg tarafından dün akşam saatlerinde yapılan paylaşımda bugün seri üretim bandından çıkan yeni otomobillerin renkleri paylaşıldı. Bunlar sırasıyla Gemlik-mavi, Anadolu-kırmızı, Oltu-siyah, Kula-gri, Kapadokya-bej, Pamukkale-beyaz.
Togg üretim takvimi
Togg nasıl satın alınacak?
Togg otomobilleri (C-SUV modelleri) şirketin dijital ve fiziksel mağazaları aracılığıyla aracı bir kurum veya şirket olmadan satın alınabilecek. Bu doğrultuda ilki Zorlu'da olmak üzere 7 bölgede 20 konumda temas noktaları açılacak.
Siz Togg fiyatı sızıntısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!