Bütçe dostu Honor 70 SE hakkında ilk bilgiler geldi!

Honor, Huawei ile yollarını ayırdıktan sonra akıllı telefon pazarındaki aktifliğini artırdı. Pazar payını günden güne artıran şirket artık ABD yaptırımlarına da takılmıyor. Aynı zamanda ürün yelpazesini genişletmek için çalışıyor ve geçtiğimiz aylarda vitrine çıkardığı Honor 70 serisini daha da genişletmek istiyor. Bu kapsamda yakında tanıtılması beklenen Honor 70 SE hakkında ilk bilgiler geldi.

Honor 70 SE 3C veri tabanında ortaya çıktı

Honor 70 ailesinde standart, Pro ve Pro+ modelleri bulunuyor. Hatta serinin standart modeli geçtiğimiz günlerde ülkemize de geldi. Son ortaya çıkan bilgilere göre seriye bir ürün daha eklenecek. Hatta uygun fiyatlı olacak.

Honor 70 SE, GIA-AN80 model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Böylelikle cihazın 66W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da netleşti. Bilindiği üzere standart modelde aynı şarj hızlarını destekleyen 4800 mAh'lik bir batarya kullanılıyor. Bu da SE ve normal modelin teknik özellik açısından çok ciddi farklılıklara sahip olmayacağının bir göstergesi.

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Ekran: 6.67 inç, 1080×2400 (FHD+), 120Hz, OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+ (SM7325-AE)

GPU: Adreno 642L

RAM: 8 / 12 GB

Depolama: 256 / 512 GB

Kamera: 54 Megapiksel + 50 Megapiksel + 2 Megapiksel

Ön kamera: 32 Megapiksel

İşletim sistemi: Android 12 tabanlı Magic UI 6.1

Bunun dışında akıllı telefonun geri kalan özellikleri ve çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir detay söz konusu değil. Ancak cihazın bu yıl bitmeden tanıtılması kuvvetle muhtemel.

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