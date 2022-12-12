Bütçe dostu Galaxy F04s performans testinde!
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Samsung Galaxy F04s; SM-E045F model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Peki cihaz kullanıcılara neler sunacak?
Önümüzdeki yıl Galaxy S23 serisini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanan Samsung, diğer yandan giriş ve orta segment için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ön plana çıkan modellerden birisi de Galaxy F04s. Akıllı telefon son olarak performans testinde göründü ve Geekbench puanı belli oldu.
Galaxy F04s Geekbench veri tabanında göründü
Samsung Galaxy F04s; SM-E045F model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon, tek çekirdekli testlerden 163, çok çekirdekli testlerden ise 944 puan almayı başardı. Böylelikle cihazın bazı kilit özellikleri belli oldu.
Galaxy F04s, MediaTek Helio P35 işlemciden güç alacak. 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; dört 2.3 GHz ARM Cortex-A53 ve dört 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak PowerVR GE8320 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Samsung'dan bütçe dostu model için Android 13 güncellemesi!
Akıllı telefon 3 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 12 sürümünü çalıştıracak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy M04'ün yeniden markalanmış sürümü olduğu ifade ediliyor.
Galaxy M04'ün özellikleri ise şöyle;
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İşlemci12 nm MediaTek Helio P35Ekran6,5 inç HD+Ön kamera5 MegapikselArka kamera12 + 2 MegapikselRAM8 GBDepolama128 GBBatarya5000 mAhİşletim sistemiAndroid 12 tabanlı One UI 4.1Renkmint yeşili, altın sarısı, beyaz, maviFiyat100 dolar
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