Bütçe dostu bir Xiaomi modeline daha MIUI 13 geliyor!
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Xiaomi, ülkemizde de satışı bulunan Redmi 9 modeli için MIUI 13 güncellemesi yayınlama kararı aldı. İşte ayrıntılar!
Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Xiaomi, Android 13 sürümünde son aşamaya geçti. Şirket, şu sıralar beta çalışmalarını sürdüren şirket, diğer yandan eski sürümlerin dağıtımını ihmal etmiyor. Son olarak ülkemizde de satışı bulunan bütçe dostu bir model için yakında MIUI 13 güncellemesi gelecek.
Redmi 9 MIUI 13 alıyor
Xiaomi, 2020'de kullanıcıların beğenisine sunduğu Redmi 9 modeli için MIUI 13 yayınlama kararı aldı. Akıllı telefon, kutudan çıkar çıkmaz Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıktı. Bugüne dek 1 Android 2 MIUI desteği alan cihazın mevcut çalıştırdığı sürüm ise MIUI 12.5.
Redmi 9 için MIUI 13 güncellemesi V13.0.4.0.SJCCNXM yapı numarasına sahip ve önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Ayrıca ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için gelecek, herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ise genel kullanıma açılacak.
Xiaomi, daha fazla modele MIUI 13 güncellemesi sunuyor!
Şu ana kadar MIUI 13 aldığı ve alacağı bilinen tüm cihazlar:
Redmi K40 Gaming Edition
Redmi K30 S Ultra
Redmi-Note 10 Pro 5G
Xiaomi CVI
Xiaomi mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10S
Xiaomi-Mi 11 i / mi 11 Lite / mi 11 Lite 5G
Xiaomi mi 11X/Mi 11X Pro
Xiaomi mi 10T/Mi 10T Pro
Redmi K30 4G/K30 5G/K30i 5G/K30 Pro/K30 Zoom/K30 5G Speed Edition
Xiaomi mi 11T/Mi 11T Pro
POCO F2 Pro
POCO F3 / F3 GT
POCO X3 Pro/X3 GT
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi mi 10 Lite / mi 10 Lite Zoom / mi 10i / mi 10T Lite
Xiaomi- Pad 5/Pad 5 Pro/Pad 5 Pro 5G
Redmi 10/10 Prime
Redmi Note 10 / Note 10S / Note 10 5G (bugün aldı)
Redmi-Note 10T
Redmi Note 11 / Note 11T / Note 11 JE (Japan) / Note 11 Pro / Note 11 Pro + (China)
POCO M4 Pro 5G
POCO X2
Redmi K30 Ultra
Redmi K20/K20 Pro/K20 Pro Premium Edition
Xiaomi mi 9 / mi 9 SE / mi 9 Lite / mi 9 Pro 5G
Xiaomi mi 9T / mi 9T Pro
Xiaomi-Mi CC 9/Mi CC 9 Pro
Xiaomi mi Note 10 / mi Note Pro / mi Note 10 Lite
Redmi Note 8 2021
Redmi-Note 9 4G/Note 9 5G/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max
Redmi-Note 9T 5G
Redmi Note 9S
Redmi-Note 10 Pro/Note 10 Pro Max
Redmi 9 A/9AT/9i/9A Sport/9i Sport/9C/9C NFC
Redmi 9/9 Activ / 9 Prime
Redmi-10X 4G
Redmi 9T
Redmi 9 Power
Redmi-10X 5G/10X Pro
Redmi Note 8 / Note 8? / Note 8 Pro
Redmi Note 9
POCO X3 / X3 NFC
POCO M3 /M3 Pro
POCO M2/M2 Pro/M2 Reloaded
POCO C3
POCO C31
Xiaomi MIX FOLD
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