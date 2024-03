Buskirala, Toplu Taşıma ve Araç Kiralama Sektöründe İhtiyaca Yönelik Çözümler Sunuyor

Ülkemizde şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası seyahatlerde, gerek yasal alt yapısı gerek filo ağı ilekurumsal özellik taşıyan bir ulaşım çözümü bulmak zordu. Türkiye'nin 81 ilinde otobüs, minibüs, vip araç, havalimanı transfer ve şoförlü araç kiralama hizmetleri sunan Buskirala bu sektörde çığır açmışa benziyor.

Köklü bir geçmişe sahip olan kuruluş, profesyonel ekipleri, 7/24 müşteri hizmetleri, deneyimli sürücüleri ve modern araçlarıyla öne çıkıyor. Oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı proaktif bir yaklaşım sergileyen Buskirala'nın kapsamlı altyapısı gerçekten güven veriyor.

Şehir İçi ve Şehirlerarası Ulaşım Alternatifleri

Geniş imkanları ile farklı etkinlikleri tek bir elden organize edebilen Buskirala, toplantı, seminer, fuar, kongre, gezi, kültür turları, nişan ve düğün gibi faaliyetlerde size uzanan uzman bir el oluyor. Ayrıca karayolu ile ulaşımın her alanında anında çözüm sunabilen tek platform olma özelliğini de taşıyor.

Hizmet verdiği alanları sıralayacak olursak;

Havalimanı transfer çözümleri

Araç kiralama

VIP &CIP araç kiralama

Şoförlü araç kiralama

Minibüs kiralama

Otobüs kiralama

Havalimanı Transfer

59 havaalanında aktif şekilde transfer hizmeti sunan tek transfer şirketi Buskiraladır. Kurumsal ulaşım asistanınızla doğrudan iletişime geçip organizasyonunuzu detaylandırabileceğiniz, şoför ve araç bilgileri dahil detaylara ulaşabileceğiniz seçenekler sunulur.

Tüm havalimanlarında şoförlü araç, havalimanı transfer, VIP vito, makam aracı, minibüs ve otobüs kiralama alternatifleriyle ulaşımda köklü çözümler için havalimanı transfer hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Araç Kiralama

Büyümenin en büyük adımlarından biri olarak 2024 yılının üçüncü çeyreğinde araç kiralama sektörüne yatırımlarını arttırarak söz sahibi olacağa benziyor. Şuan için Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir de araç kiralama desteği saylayan platform, son çeyrekte tüm şehirlerde bu hizmeti sağlayabilecek.

Buskirala en ekonomik araç kiralama fiyatları ve rakipsiz kalitesiyle yine bu alanda da güven ve konforun adı oluyor. Ayrıca online rezervasyon seçenekleri ile kredi kartınıza taksit imkanı da sunulabilmekte.

VIP & CIP Araç Kiralama

Makam araçları, VIP Vitolar ve donanımlı araç portföyü ile ultra vip konforu sağlayabilen Buskirala Premium, devlet büyükleri, kurum ve kuruluşların sahipleri, CEO ve genel müdürleri, sanatçılar ve müzisyenler gibi protokol ihtiyaçları için bu hizmeti de vermektedir.

Protokol eğitimli özel sürücüler, ultra vip standartlarında özel donanımlı araçlar ve cazip seçenekleriyle geniş bir portföy sunuluyor.

Şoförlü Araç Kiralama

2023 yılının sonundan itibaren şoförlü araç kiralama hizmeti ile liderliği ele alan Buskirala platformu, A1 belgeli araçları ile günlük, haftalık ve aylık kiralama ihtiyaçlarınıza çözüm üretiyor. Hangi şehirde olursanız olun bir telefon ile kapınıza kadar gelen aracınız ve deneyimli sürücünüz size %100 müşteri memnuniyeti sağlamayı hedefliyor.

Minibüs Kiralama

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca onaylı D2 belgeli araçlar ile yurtiçi ulaşımda ihtiyacınıza en hızlı cevap veren Buskirala platformu, aynı zamanda ekonomik seçeneklerle yanınızdadır. Kişi sayınıza göre minibüs kiralayabileceğiniz araçlar aşağıdaki gibidir.

8 kişilik minibüsler

16 kişilik minibüsler

19 kişilik minibüsler

27 kişilik minibüsler

31 kişilik minibüsler

Profesyonel sürücülerle donatılmış modern ve konforlu araçlarla hizmet verilir. Müşterilere özel etkinlikler, grup seyahatleri, tur organizasyonları ve daha fazlası için güvenilir ve konforlu taşıma seçenekleri sunulur.

Otobüs Kiralama

Kaliteli hizmet anlayışı ile uygun fiyatları birleştirerek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlayan firma, kiralık otobüsleriyle her yerde ulaşım imkanı sağlayabilmektedir. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda 46, 50 ve 54 koltuklu otobüs seçenekleri sunarak yüksek kapasiteli taşımacılık gerçekleştirir.

Önemli etkinlikler, festivaller, kongreler, sempozyumlar, iş gezileri, turlar ve kına – düğün gibi organizasyonları için tüm Türkiye'de otobüs kiralama hizmeti alabilirsiniz.

Uluslararası Ulaşım Çözümleri

Baskirala Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her geçen gün gücüne güç katarken personel ve araç ağını genişletiyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde toplam 2,2 milyon dolarlık bir yatırımla bu alanda rekorlara imza attı. Özellikle uluslararası yolcu taşımacılığında B2 belgeli minibüs ve otobüsleriyle konsolosluklar, bakanlıklar ve kurumlar arasında en çok tercih edilen seçenek olmayı başardı.

Ülkemizin her noktasından dünyanın her yerine konforlu ve güvenli bir yolculuk için tercih edebileceğiniz uzman bir ekip size rehber oluyor. Her ülkenin yasa ve yönetmeliğine uygun hareketle garantili bir seyahat etmenin en iyi yolu, kendinizi işinin ehli profesyonellere emanet etmektir.

