Bursalı Tekstilci Yeniden Kullanıma Kazandıran Makine Keşfetti

Bursalı tekstilci, iş insanı Mete Tetik, iplik boyaması yaparken hurdaya dönen bobinleri yeniden kullanıma kazandıran makine keşf etti. Tetik'in yaptığı makine sayesinde bir yıl içerisinde çöpe gidecek binlerce ton plastiğin yeniden üretilmeden geri kazandırılması planlanıyor.

Bursa'da faaliyet gösteren Özgümüş Tekstil, kendi imkanlarıyla ürettiği makineyle herkesi kendine hayran bıraktı. İplik boyamada kullanılan bobinlerin tekrardan işlenmesinin önüne geçen makineyi, 8 yıllık çalışmanın sonuna ortaya çıkardıklarını belirten Özgümüş Tekstil sahibi Mete Tetik, Kimya yüksek mühendisiyim, sanayici ve Özgümüş tekstil in sahibiyim. Tekstil terbiye işleri ile uğraşıyoruz. Aynı zamanda enteresan makineler yapıyoruz. Bunlardan birisi Bobin düzeltme makinası. Bu dünyada bir ilk, ne benzeri ne de örneği var. Bizim kelle bobin dediğimiz bir şekilde ipler fabrikadan geliyor. Sonra biz onları delikli bobin dediğimiz yumuşak sarım bobinlerimize sarıp boyuyoruz. Bunları boyadıktan sonra plastik olan bobinler yamuluyor. Kullanılamaz hale geliyorlar ve bir daha yerlerine girmiyor. Yaklaşık 250 ton mal boyayan boyahanede, 160 bin adet atılıyor ve tekrardan basılıyor. Yani çöpe gidiyor diyebiliriz. Bizim yapmış olduğumuz makineyle kullanılamaz hale gelen bobinleri düzeliyor ve tekrar kullanılır hale getiriyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 1 Ay önce fuarda sergilenen makinenin çok beğenildiğini ifade eden Tetik, "Yaklaşık 700 firma vardı. Ziyarete gelen ve stant açan firmalar, fuarın enteresan makinelerinden biri olduğunu söyledi. Hatta bazı firmalar, illüzyon yapıyorsunuz dedi. Sonra kendileri denedikten sonra şaşırdılar. Eskiden 150 bin bobini atıyorduk. Bu nereden baksan bir tanesi 0,20 cent, malzemeyi düşersek 0,15 cente geliyor. Yani 22 bin 500 dolarlık bir iş tekrardan yapılmadan bize dönüyor" dedi.

Bu 8 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıktığını belirten Tetik, "Yüzlerce prototip yaptık. Sonra bu makineyi 1 yıl kendi firmamızda denedik. Deneme işlemlerinden sonra fuara götürüp sergiledik. Bu makinenin bir benzeri bile yok. Fuarda gören herkes şaşırdı. Bu bobini sıfırdan yapan İtalyanlar bile şaşırdı. Bizim gibi ortalama 200 bin adet bobin kullanan 100 firmada, 20 milyon adet bobin çöpe gidiyor. Bu makineden 100 adet kullanıma alındığında, hesaplarımıza göre senede 12 bin 600 ton plastik bir daha işlenmeyerek geri kazandırılıyor. Bu da nereden baksanız 1 gemi plastik ediyor. Ayrıca enerji boşa gitmeyecek" şeklinde konuştu.

İtalya, Peru, İran ve Türkiye'den talepler geldiğini ifade eden Tetik, "Bizim yaptığımız sıfırdan bir keşif olduğu için tereddüt ile yaklaşıyorlar. Ama firmamıza gelip denedikleri zaman hiçbir mesele kalmıyor. Makine koyduğu gün çalışıyor. Firma bu makineyi alıp kullanmaya başladığında 4 ayda kendini amorti ediyor. Bu makineyi alan firmalar tek makinede 120 bin Euro kar edebilir. Bu da tek sefer bobin kullanıldığında yapılan hesaptır. Bir bobini 4 sefer kullandığınızı düşünürseniz. Bu rakam çok daha yüksek oluyor" şeklinde konuştu. - BURSA