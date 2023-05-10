Bursa YHT hattında 2024 sonunda testlere başlayacağız

BURSA YHT HATTINDA 2024 SONUNDA TESTLERE BAŞLAYACAĞIZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İznik'in ardından, Yenişehir ilçesine geçti. Varank'ın ilk durağı Yenişehir- İnegöl yolundaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesi oldu. Burada çalışmalarla ilgili bilgi alan ve incelemelerde bulunan Varank, "Bursa için çok önemli ve değerli olan, Bursa kamuoyunun yıllardır beklediği, Yüksek Hızlı Tren projesinde de hangi aşamadayız, arkadaşlarımız neler yapıyorlar, bunu kontrol etmek Bursa kamuoyuna da gerekli açıklamaları ve bilgilendirmeleri yapmak üzere Yenişehir'deyiz. Uzun yıllardır Bursa'nın Yüksek Hızlı Trenle ilgili bir beklentisi vardı. Farklı sıkıntılar sebebiyle sürelerde geri kaldığımızın farkındayız. Ama özellikle artık son dönemde bu işi bitirebilmek, Bursa'yı yıllardır beklediği, hasretle beklediği Yüksek Hızlı Tren projesine kavuşturabilmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Şu anda Yenişehir'deyiz. Arkamızda zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Osmaneli- Bursa hattındaki 106 kilometrelik hızlı tren hattında şu anda çalışmalar son sürat devam ediyor. Hedefimiz, 2024 sonunda burada artık testlere başlanabilmesi, testlerin başlamasıyla birlikte de artık 2025 yılı içerisinde vatandaşlarımızın Yüksek Hızlı Trene kavuşup Bursa'ya ve İstanbul'a, Yüksek Hızlı Trenle gidebilmeleri. İnşallah hedefimizi tutturacağımıza inanıyoruz. 2024'ün sonunda testlere başlayabileceğimize inanıyoruz. Rabbim bir mani vermezse bunu hep birlikte göreceği" dedi.

Proje tamamlandığında İstanbul- Bursa ve Ankara- Bursa arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini söyleyen Varank, "Bu proje bittiğinde İstanbul- Bursa arası trenle 2 saat 15 dakika, Ankara- Bursa arası yine trenle 2 saat 15 dakika olacak. Bursa Ankara'ya en uzak şehir diye, Bursa kamuoyunda kullanılan bir tabir vardı. Ben aslında onu düzelteceğim. Aslında biz Ankara'yı Bursa'ya yaklaştıracağız. Bursa merkez şehirlerimizden bir tanesi. Marka şehirlerimizden bir tanesi. ve bu sayede de inşallah İstanbul'u ve Ankara'yı, Bursa'ya daha da yaklaştırmış olacağız. Hem hızlı tren konforunu vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ama aynı zamanda sanayisi güçlü Bursa'mıza tren hatlarıyla aslında lojistik manada da ciddi bir imkana kavuşturmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Rabbim kaza bela vermesin. İnşallah en güzel şekilde bu projeyi bitirelim diyoruz. ve en güzel şekilde inşallah biz bu işi takip edeceğiz. ve neticelendireceğiz. Tekrar Bursa kamuoyuna Yenişehir'den selamlarımızı gönderiyoruz. Bu projenin takipçisiyiz. Onlar da bizi izlemeye devam etsinler diyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet İNAN/ YENİŞEHİR (Bursa),