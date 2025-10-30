Bursa Teknik Üniversitesi'nden Mavi Liman İndeksi Projesi

Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) uluslararası projesi kapsamında Karadeniz ülkelerinin limanları sürdürülebilirlik açısından değerlendirilecek.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, BTÜ'nün "Karadeniz Ülkeleri İçin Mavi Liman İndeksi" (Blue Port Index For BSEC Countries) başlıklı projesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü tarafından kabul edildi.

Projenin yürütücülüğünü, Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun üstleniyor.

BTÜ koordinatörlüğünde yürütülen projenin uluslararası paydaşları arasında ise Bulgaristan Burgas Free Üniversitesi ve Gürcistan Tourism Enstitüsü yer alıyor.

Uluslararası çoklu işbirliği niteliğindeki proje, limanların mavi ekonomiye katkısını artırmayı ve Mavi Liman Endeksi (BPI) ile sürdürülebilir denizcilik uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu çalışmayla Karadeniz limanlarını temsilen 3 ülkeden, 3 limanın çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, dijitalleşme, yeşil dönüşüm gibi çeşitli kriterler açısından karşılaştırılması hedefleniyor.

Elde edilecek veriler doğrultusunda, bölgesel kalkınmayı destekleyecek ve denizcilik alanında işbirliğini güçlendirecek politika önerileri için bilimsel bir temel oluşturulacak. BTÜ öncülüğünde yürütülecek bu proje, bölgesel denizcilik stratejilerine katkı sunacak.

Proje mavi ekonomiye katkı sunacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, proje ekibini tebrik etti.

Bu çalışmanın üniversitenin uluslararası görünürlüğüne ve bilimsel üretkenliğine katkı sağlamasını dilediğini ifade eden Çağlar, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü tarafından Türkiye'den kabul edilen ilk proje olma özelliği taşıyan bu çalışmanın yürütücüsü olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Alanında öncü nitelik taşıyan bu proje, sürdürülebilir denizcilik ve mavi ekonomi alanında uluslararası ölçekte katkı sunacak önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Proje ekibinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler ve Proje Destek Ofisi'nden Öğretim Görevlisi Melis Ece Özyiğit bulunuyor.