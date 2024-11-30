Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor

28 ilde yapılan son seçim anketi

Bursa'da 'Yeşil Fikirler Yarışması' Sergisi Açıldı

Bursa'da 'Yeşil Fikirler Yarışması' Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen 'Yeşil Fikirler Yarışması'nın finalist projeleri, Bursa'daki GUHEM'de sergilendi. İklim, çevre ve sürdürülebilirlik temalarıyla hazırlanmış 190 proje arasından seçilen 20 projeye ait posterler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Yeşil Fikirler Yarışması"nın finalistlerinin projelerinden oluşan sergi, Bursa'da açıldı.

İleri dönüşüm, sürdürülebilir okul kavramı ve iklim kampanyası gibi temalarla düzenlenen yarışmada, ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan 190 proje yer aldı.

Birbirinden ilginç fikirler arasından finalist olmaya hak kazanan 20'sinin posterlerinden oluşan serginin açılışı, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) gerçekleştirildi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Müsteşarı Björn Meusel, serginin açılışında, dünyanın nasıl daha sürdürülebilir hale getirileceğini düşünen öğrencilerin arasında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğrencilere ve "İklim İçin Bilim Okulda Projesi" ekibine teşekkür eden Meusel, "Bir hafta önce Bakü'de İklim Konferansı sona erdi. Bu konferans bize bir kez daha gösterdi ki iklimi korumak ve daha fazla sürdürülebilirlik için herkes destek olmalı." dedi.

Proje Koordinatörü Onur Berk Arslanoğlu da "Yeşil Fikirler Yarışması"nın, "İklim İçin Bilim Okulları" ile Alman Büyükelçiliğinin "Sürdürülebilir Gelecek Platformu"nun parça projeleri olduğunu bildirdi.

Bu yıl projenin ve yarışmanın 3'üncüsünü düzenlediklerini aktaran Arslanoğlu, projeyle Türkiye'de yaklaşık 30 şehri dolaştıklarını, 10 binin üzerinde öğrenciyle buluştuklarını ve onlara iklim, çevre ve temiz enerjiyle ilgili bilim gösterileri sunduklarını anlattı.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ise öğrencilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Dünya için bir şeyler yapmak, bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Hepimizin malumu olan bir iklim değişikliği konusu var. Bu programda da bunun üzerinde durduk. 'Özverili düşünen insanlar dünyayı değiştirebilir' diye çok güzel bir söz var. Zaten şimdiye kadar da hep böyle olmuştur. Sizler de özverili düşünen, güzel insanlarsınız."

Konuşmaların ardından öğrencilere plaketleri verildi ve bilimsel bir gösteri sunuldu.

Daha sonra yarışmanın 20 finalistine ait projelerin poster sunumlarından oluşan sergi gezildi.

GUHEM'in ev sahipliğindeki sergi, 2 hafta boyunca açık kalacak.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Teknoloji
img

Vedat Milor çileden çıktı! Restoran sahibini fırçaladı
img

Çikolatanın içinden çıkanı görünce şaşkına döndüler
img

Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.