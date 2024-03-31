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Bursa'da Tesla Elektrikli Otomobilde Yangın Çıktı

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Son yıllarda elektrikli araçlar, ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Özellikle hava kirliliğini önemli ölçüde azaltmaları ve elektriğin benzin gibi fosil yakıtlara kıyasla daha ekonomik olması sebebiyle tercih ediliyor. Ancak işin içinde elektrik olduğu için yangın riski de olmuyor değil. Son olarak Bursa'nın Gemlik ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı. Öyle ki seyir halindeki Tesla markasına ait elektrikli otomobilde yangın çıktı.

Tesla elektrikli otomobilde yangın!

NTV'nin haberine göre Bursa – İstanbul otoyolu üzerinde seyir halinde olan Tesla elektrikli otomobilden aniden dumanlar çıkmaya başladı. Bu dumanları fark eden sürücü ise aracı emniyet şeridine çekti. Araçtan çıkmayı başardı.

Sürücü otomobili terk ettikten sonra aniden alev almaya başlayan otomobil, saniyeler içerisinde küle döndü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yanan otomobil kısa bir süre içinde söndürüldü. Neyse ki yangında bir can kaybı yaşanmadı. Tabii otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının tam olarak ne sebeple çıktığı ise henüz belirlenemedi.

Fabrikadan yeni çıkan Tesla Model Y'ler, İstanbul'da alev aldı! (Video)

Elektrikli araçların yaygınlaşması ile birlikte yangın vakaları sayısında da artış oluyor. Bunun gibi üzücü olaylar, zaman zaman kullanıcı hatalarından ya da araç içinde bulunan elektronik bileşenlerin aşırı ısınmasından kaynaklanabiliyor. Araçlarda bulunan bataryalar ise yangın çıkışının en yaygın nedeni olarak biliniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

İtfaiye Bursa Güvenlik Trafik Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

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