Bursa'da Otomotiv Sektörüne Kalifiye Eleman Yetiştiriliyor

Bursa'daki OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, otomotiv sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirmek için 68 öğretmen ve 560 öğrenciyle eğitim veriyor. Okulun AR-GE merkezi, öğrencilerin yaratıcı projeler geliştirerek ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde etmelerini sağlıyor.

Bursa'da otomotiv sektörüne kalifiye eleman yetiştiren Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, AR-GE çalışmalarıyla da dikkati çekiyor.

Türkiye'nin otomotiv sektöründe kalifiye eleman ihtiyacını sağlamak amacıyla 68 öğretmen ve 560 öğrenciyle eğitim veren OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, teknolojik sistemler kullanılıyor.

Makina Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Otomasyon Teknolojisi, Bilişim Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi olmak üzere 6 alanda eğitim verilen okulda öğrenciler, gördükleri teorik eğitimi pratikle pekiştiriyor.

Öğrenciler, okulun AR-GE merkezinde rehber öğretmenleri eşliğinde tasarladıkları yaratıcı projeleri hizmet, ürün, yazılım olarak hayata geçirme fırsatı buluyor.

3 boyutlu yazıcılarla plastik, alüminyum, demir aksamları işleyip elektrikli araç, otonom araç, robot kol, insansı robot, dron gibi ürün ortaya çıkaran öğrenciler, katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda da derece elde ediyor.

"AR-GE günümüzde en önemli konulardan biri"

Okul Müdürü Güray Köken, AA muhabirine, nitelikli kadroların tüm teknolojik gelişmeleri takip ederek bunları öğrencilerine aktardıklarını söyledi.

Bu sayede özellikle elektrikli araçlar sektörüne destek olmayı hedeflediklerini dile getiren Köken, öğrencilerin de bu hedef için özveriyle çalıştığını anlattı.

Köken, isteğe bağlı olarak öğrencilerin alan öğretmenlerinin gözetiminde hafta sonları da okulda çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"AR-GE günümüzde en önemli konulardan biri, biz bunu böyle görüyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızı ulusal ve uluslararası tüm yarışmalara katılma konusunda teşvik etmeye çalışıyoruz. Geçen yıl itibarıyla 34 öğretmenimizin rehberliğinde toplam 184 öğrencimiz 41 takım oluşturarak Türkiye'de uluslararası düzeyde yapılan 8, yurt dışında 5 adet uluslararası yarışmaya katılmış, bizi başarıyla temsil etmiştir. Bu yarışmalarda 9 birincilik, 3 üçüncülüğün yanı sıra 3 takımımız da jüri özel ödülüne layık görülmüştür. Bunlar bizi gururlandırmaktadır."

AR-GE merkezinde ve atölyelerde öğrencilerin hayata dokunan projeler ürettiğini ifade eden Köken, şunları kaydetti:

"Son 6 yılda okulumuz atölyelerinde ve AR-GE merkezinde üretilen ürünlerden 1 patent, 5 faydalı model, 2 marka olarak 8 ürünümüz ilgili kurumlarca okulumuz adına tescillenmiştir. Öğrencilerimizin görev alması, öğretmenlerimizin sadece danışmanlık yaparak bu projeleri gerçekleştirmesi bizi daha mutlu etmektedir. Çocuklarımız yarışmalara yönelik yaptıkları çalışmalarda elektrikli araç, otonom araç, robot kol, dron gibi çalışmalarda bulunmaktalar. İşaret dili ile işitme engellilere özel olarak hazırlanan, onlarla işaret diliyle konuşan robotumuz var."

"Aldığımız teorik bilgiyi pratiğe döküyoruz"

Motorlu Araçlar Bölümü öğrencilerinden Hüseyin Cihan Şenol da okulda aldıkları eğitimlerle geleceklerini şekillendirdiklerini kaydetti.

İnsan hayatına dokunan projeler üretip çeşitli yarışmalara katıldıklarını belirten Şenol, "Şu anda okulumuzda insansız hava araçları alanında takım kaptanlığı yapmaktayım. İleride bu alanda okuyacağım üniversiteyle sektörde kendimi iyi yerde görmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl bir teknoloji yarışmasında büyük başarı elde ederek birinci olduk. Bunun sonucunda da Brüksel'de 1 haftalık eğitimle ödüllendirildik. Bu sayede Avrupa Birliği'nin merkezinde sivil toplum kuruluşlarını deneyimleme ve görme imkanı bulduk. Bu da bizler için iyi bir deneyim oldu." ifadesini kullandı.

Şenol, elektrikli ve frigolu araçların (soğutuculu ticari araç) kendilerini şarj ederek yoluna devam edebilmesi üzerine çalıştıkları "Çevrim projesi" ile geçen yıl Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Okulum mesleğim, eğitimim geleceğim" adlı beceri yarışmasında birinci olduklarını vurguladı.

Otomasyon Teknolojileri Alanı öğrencilerinden Ecrin Duru Samur ise otomasyonun, mekanik ve yazılımın birleşiminden oluştuğunu dile getirdi.

Her iki alana da ilgisinin olduğunu vurgulayan Samur, "Çalışmalarımız çok güzel ilerliyor. Hem teorik bilgi alıyoruz hem de bunu pratiğe dökmek için uygulamalar yapıyoruz. Bir devre kurmak, devrelerin ölçümlerini, hesaplamalarını yapmak gibi çalışmalara başladık. İleride kontrol otomasyon mühendisi olmak istiyorum. Okuldaki Erasmus projelerine katılıp uluslararası alanda da deneyim sahibi olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Semih Şahin
